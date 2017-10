„Es herrscht kein hoher Parkdruck“

Terminologisch ist das Straßenverkehrsamt den Anwohnern der Kuhwaldsiedlung ganz nah. Der Begriff „Parkdruck“ macht deutlich, wie sich ein Parkplatzsuchender fühlt. Nach 15 Minuten steigt der Blutdruck, die Fingernägel drücken sich tief ins Lenkrad und wer einen Termin hat, der spürt den Zeitdruck.

In jeder anderen Hinsicht kann das Straßenverkehrsamt die Klagen der Kuhwäldler nicht bestätigen. Seit Jahren beschweren sie sich über eine unerträgliche Parksituation. Viele, die in der City-West arbeiten, sollen hier ihr Auto abstellen. Zu Messezeiten seien es dann besonders schlimm. Auch mancher Besucher parke in der Siedlung zwischen Braunfelsstraße und der Straße Am Dammgraben.

Gegenteiliges Ergebnis

Eine Untersuchung der Stadt aber zu einem anderen Ergebnis. „Einen hohen Parkdruck konnten wir zu keinem Zeitpunkt feststellen“, sagte Rita Jakoby von Architekturbüro „Albert Speer & Partner“, das die Untersuchung durchgeführte. Dazu wurden die Parkplätze der Siedlung gezählt. Insgesamt 1043 Möglichkeiten gebe es, sein Vehikel abzustellen, sagte Jakoby. 135 davon seien privat. Dann habe man an verschiedenen Tagen um 7 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr geschaut, wie viele Parkplätze belegt seien. In der gesamten Siedlung wären das nie mehr als 70 Prozent gewesen. In einigen dicht bewohnten Straßen, etwa der Tornowstraße, sei es abends jedoch eng geworden.

Anhand der verschiedenen Uhrzeiten konnte man ablesen, ob Parkplätze am Abend stärker genutzt werden oder während des Tages. So habe sich gezeigt, sagt Jakoby, dass nur in den Ringstraßen, also Am Dammgraben, Braunfelsstraße und Philipp-Reis-Straße, abends weniger Autos stehen. Vermutlich parken hier also eher Arbeiter der City-West. Auch wurden in diesen Straßen mit rund 20 Prozent auffällig viele auswärtige Kennzeichen aus dem Rhein-Main-Gebiet gesehen. Das unterstreiche die Vermutung, sagt Jakoby. Innerhalb der Siedlung wurde abends dagegen mehr geparkt. Auch wurden mehr Frankfurter Kennzeichen gezählt. Darum sei anzunehmen, dass hier vor allem Anwohner parken.

Bei der Untersuchung hat man auch die Messe berücksichtigt. Gezählt wurde während der Musik- und der „Prolight and Sound“-Messe sowie während der Internationalen Automobilausstellung. Ergebnis: Die Messe wirke sich kaum auf die Parksituation in der Kuhwald-Siedlung aus, sagte Jakoby.

Kaum Besserung möglich

Wollte man die Kuhwälder dennoch vor fremden Parkplatznehmern schützen, sagt Jakoby, gebe es grundsätzlich zwei Varianten. Erstens könnte man nur Anwohnern gestatten, zu parken. Rechtliche Voraussetzung sei jedoch, dass mehr als 70 Prozent der Parkplätze regelmäßig belegt seien. Das sei nicht der Fall. Zudem hätte das kaum Effekt, da innerhalb der Siedlung vorrangig Anwohner parkten.

Laut Jakoby ist die zweite Variante Parkticketautomaten aufzustellen. Anwohner könnten dann einen Bewohnerparkausweis kaufen. Jedoch müsste das Parkkonzept in alle Straßen neu geordnet werden. Wegen neuer Richtlinien würden in den engeren Straßen daher Parkplätze wegfallen. Insgesamt 103 Stellflächen gingen so verloren. Das Architekturbüro empfiehlt der Stadt daher, an der Parksituation im Kuhwald nichts zu verändern.