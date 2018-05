Gewässeruntersuchung: Eschbach: Baden ist hier nicht ratsam

Reges Interesse an der Wasserqualität des Eschbachs zeigen die Bürger von Harheim während der Ortsbeiratssitzung. Spielen ja, Schwimmen nein heißt das Fazit des städtischen Gesundheitsamtes.

Ein Thema, das den Bürgern von Harheim auf dem Herzen liegt, ist die Wasserqualität des Eschbachs. So ist der Andrang bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung groß, als Prof. Dr. Ursel Heudorf, Leiterin des städtischen Gesundheitsamtes, die Untersuchungen zum Eschbach vorstellt.

„Seit 30 Jahren testen wir die Frankfurter Gewässer, auch den Eschbach“, sagt Heudorf. Bei den letzten Tests habe sich gezeigt, dass an den Messstellen rund um die Kläranlage und weitere 1000 Meter flussabwärts sowohl E-coli-Bakterien und Fäkal-Streptokokken als auch teilweise multiresistente Keime gefunden worden seien. Damit sei das Wasser nicht zum Bewässern von Obst und Gemüse geeignet, ebenso wenig wie zum Schwimmen. Wenn das Wasser in eine Wunde käme, sollten die Betroffenen „Händewaschen und – wie man es ohnehin bei Wunden tun sollte – auch desinfizieren“, erklärt die Amtschefin. Ein Problem haben auch Angler mit den Fischen. „Die Keime sind auch bei Fischen im Darm. Darum werden sie ausgenommen und gewaschen. Sollten Keime ins Blut gelangen, sind die Fische krank und bekommen eine Blutvergiftung. Das sieht ein Angler“, ist sich Heudorf aber sicher.

Die Menschen selbst können dafür sorgen, die Keime im Abwasser zu verringern. Die Leiterin des Gesundheitsamtes regt an, bei Krankheit kritisch zu hinterfragen, ob man wirklich Antibiotika braucht oder ob es auch ohne geht. Sie verteilt dazu Flyer, die genau erklären, wie man Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen kann. „Gerade bei Atemwegs- und Nierenerkrankungen müssen es nicht unbedingt Antibiotika sein. In vielen Fällen reichen auch Hausmittel.“ So seien 80 Prozent der Atemwegserkrankungen von Viren verursacht und nicht durch Bakterien. „Da können auch Antibiotika nichts ausrichten.“

Ein weiteres Thema in der Sitzung ist die Baustelle der S-Bahn. Der Bahnübergang Berkersheimer Bahnhof soll nach Antrag der Grünen während der Bauarbeiten nicht nur Überquerungsmöglichkeiten für Autos bieten, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger. Der Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hat Einladungen zum Ortsbeirat dazu abgelehnt. Jetzt wollen die Fraktionen über die Stadtverordnetenversammlung Klarheit bekommen. CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Quirin (CDU) macht klar: „Wir erwarten, dass das Dezernat Verantwortung übernimmt.“