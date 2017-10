Autofahrer ignorieren Verbote: Eschersheim: Fehlende Umleitungsschildersorgen für Chaos

Autofahrer, die Verbotsschilder ignorieren und feststeckende Sattelschlepper. Seit die Eschersheimer Landstraße umgebaut wird und abschnittsweise gesperrt ist, kommt es immer wieder zu Beschwerden. Aktuell gibt es Probleme in der Ilkenhahnsstraße, die trotz Verbots als Umleitung genutzt wird.

Es ist Freitag, 16.30 Uhr. Gleich beginnt der Feierabendverkehr, schon jetzt reiht sich auf der Eschersheimer Landstraße stadtauswärts ein Auto an das nächste. Am Langheckenweg rollt die Blechlawine vorbei und biegt wenige Meter weiter rechts in die Klarastraße ein. Das Durchfahrt-Verboten-Schild mit dem Hinweis „Anlieger frei“ wird einfach ignoriert.

Auch vom nächsten Verbotsschild, diesmal mit dem Zusatz „Anwohner frei“, an der Ecke Klarastraße/ Neumannstraße zeigen sich die Autofahrer unbeeindruckt und fahren weiter geradeaus. Durch die Ilkenhansstraße gelangen sie so über die Straße Am Lindenbaum zurück auf die Eschersheimer und haben die Sperrung wegen des Umbaus der Hauptverkehrsstraße schnell umfahren.

Lastwagen stecken fest

„Es ist ein Unding, dass die Verbotsschilder ignoriert werden. Nicht nur von Autofahrern, auch Sattelschlepper fahren regelmäßig durch unsere Straße und bleiben stecken“, berichtet Anwohner Jürgen Reinwald, der viele Szenen mit seiner Kamera dokumentiert hat. Mindestens eine halbe, meist bis zur einer Stunde dauere es, bis die Lastwagen wieder befreit seien.

Noch bis Anfang Dezember ist die Eschersheimer Landstraße stadtauswärts zwischen der Klarastraße und Am Lindenbaum gesperrt, die offizielle Umleitung der Stadt verllief ursprünglich durch die Klara- und Neumannstraße, über den Langheckenweg in die Dehnhardtstraße und mündet schließlich über den Lindenbaum wieder auf der Eschersheimer. Direkte Anwohner wurden vor einigen Wochen mit Flyern darüber informiert, eine ausgeschilderte Umleitung gibt es jedoch nicht.

Mit der Folge, dass sich Autofahrer sich ihren eigenen Weg suchen und zu großen Teilen weiter durch die Klara- und dann in die Ilkenhahnsstraße fuhren. Daran änderte auch das zweite Durchfahrt-Verboten-Schild, das die Stadt vor wenigen Tagen direkt auf der Eschersheimer Landstraße aufstellte, um die Fahrzeuge durch den Langenheckenweg zu lotsen, nur wenig. „Es ist besser geworden, aber trotzdem rollt ein Auto nach dem anderen hier durch“, sagt Reinwald und stellt sich plötzlich auf die Straße, als das nächste Fahrzeug kommt.

Kuriose Ausreden

„Die Durchfahrt ist nur für Anwohner erlaubt. Rechts geht es auf die offizielle Umleitungsstrecke“, erklärt er dem Fahrer des schwarzen Kombis. Der zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt, sagt, er müsse etwas abholen und tritt aufs Gaspedal. Dabei handle es sich noch um eine „harmlose Ausrede“ sagt Reinwalds Nachbar Wolfgang Schott. Als besonders dreist bezeichnet er einen Fahrlehrer, der die Durchfahrt damit begründete, dass sein Schüler ja lernen müsste, was im Straßenverkehr verboten und was erlaubt sei. „Es ist unmöglich, die Stadt muss endlich die Umleitung richtig ausschildern“, so Schott.

Das wird jedoch nicht passieren, wie das Amt für Straßenbau und Erschließung auf Nachfrage mitteilte. Für die jeweils gesperrten Bereiche der Eschersheimer Landstraße würden grundsätzlich keine Umleitungsstrecken ausgewiesen. Vielmehr handle es sich bei den an die Anwohner verteilten Flyer lediglich um Umfahrungsangebote, ortskundige Autofahrer könnten durchaus auch andere Strecken nutzen. Schließlich gebe es die ausgeschilderte Empfehlung, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Nachbesserungen an den mit dem Straßenverkehrsamt abgestimmten Maßnahmen sind nicht angedacht.

Über diese Antwort können Jürgen Reinwald und Wolfgang Schott nur den Kopf schütteln. „Man sieht doch, dass es nicht funktioniert. Da muss man reagieren“, sind sich die Nachbarn einig. Unterstützung bekommen sie zumindest vom Ortsbeirat, verspricht der stellvertretende Ortsvorsteher Rachid Rawas. „Wir werden für die nächste Sitzung einen interfraktionellen Antrag formulieren. Denn so kann es nicht weitergehen“, sagt er.