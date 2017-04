Weiträumige Umleitung: Eschersheimer: Leere Straßen, verärgerte Geschäftsleute

In den kommenden 18 Monaten herrscht auf der Eschersheimer Landstraße Ausnahmezustand. Zwischen Hügelstraße und Weißer Stein wird die Hauptverkehrsader wegen des Umbaus abschnittsweise voll gesperrt. Von der Maßnahme hart getroffen werden die Gewerbetreibenden – weil die Stadt den Verkehr weiträumig umleitet.

Große Schilder, verteilt im gesamten Frankfurter Stadtgebiet weisen die Autofahrer auf die gestern begonnenen Baumaßnahmen auf der Eschersheimer Landstraße, die einspurig werden soll, hin. Darauf werden die Fahrzeugführer vor der Großbaustelle inklusive Vollsperrungen gewarnt und gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wer jedoch gestern auf der Eschersheimer unterwegs war, der musste lange nach einer Sperrung der Straße oder dem vielerorts befürchteten Verkehrschaos suchen. Denn viele Autos waren nicht unterwegs und lediglich ein kleiner, 190 Meter langer Abschnitt stadteinwärts zwischen Haeberlinstraße und Schwalbenschwanz war gesperrt. Das gilt für die nächsten sechs Wochen. „Wir arbeiten uns Stück für Stück vor, eine Sperrung des gesamten Abschnitts in beide Fahrtrichtungen wird es nicht geben. Das wurde falsch kommuniziert“, erklärt Polier Klaus Fladung.

Umfahrungen empfohlen

Damit bezieht er sich auf die von der Stadt veröffentlichten Information, der nach die Eschersheimer für den Umbau mehrmals in beide Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werde.

Auch wenn von keiner dauerhaften Sperrung gesprochen wird, empfiehlt die Stadt vorsorglich, den jeweils im Bau befindlichen Bereich der Eschersheimer Landstraße dauerhaft weiträumig zu umfahren. Stadteinwärts ist eine Umfahrungsempfehlung über die Rosa-Luxemburg-Straße sowie stadtauswärts über die Jean-Monet-Straße ausgewiesen.

4,45 Millionen Euro kostet die Umgestaltung des Radverkehrs, 18 Monate sollen die Bauarbeiten insgesamt dauern. Bei den Bauarbeiten wird die oberste Deckenschicht der Fahrbahn erneuert, anschließend erfolgen die Sanierungen sowie die Verbreiterung der Gehwege auf mindestens zwei Meter. Dabei entstehen neue Parkmöglichkeiten– als Parkbuchten am Gehweg oder auf markierten Stellplätzen auf der Fahrbahn.

Neben den Anwohnern sind die Leidtragenden des Umbaus die Gewerbetreibenden – vor allem, weil die Autofahrer durch Beschilderung und Informationen der Stadt weit um die Eschersheimer herum geleitet werden. Dabei sind 90 Prozent der Geschäfte nach wie vor gut erreichbar. Das ärgert Oliver Kannemann, Inhaber des gleichnamigen Zeichenbedarf-Geschäfts an der Ecke „Am Schwalbenschwanz“. „80 Prozent unserer Kunden kommen mit dem Auto, viele vom Riedberg oder aus dem Taunus. Sie werden durch die fälschliche Beschilderung doch vollkommen verwirrt“, will er in den kommenden Wochen eine Statistik führen, wie sich die Kundenzahlen entwickeln. „Wir müssen richtig und besser informiert werden. Daran hat es gefehlt“, beklagt er.

Weniger Kunden

Dass weniger Kunden kommen, hat Melanie Mazzaglia, Pächterin der Araltankstelle an der Ecke Haeberlinstraße, bereits in den vergangenen zwei Wochen gespürt, seit die Schilder aufgestellt wurden. Jetzt wurden auch noch zwei ihrer drei Ein- und Ausfahrten gesperrt. Mindestens für sechs Wochen. „Für eine Tankstelle ist solch eine Baustelle tödlich. Wir sind auf den Durchgangsverkehr angewiesen und haben lange Zeit von nichts gewusst“, schimpft sie.

Baustellenleiter Klaus Fladung hat Verständnis für den Frust, zumal die meisten Beschwerden bei ihm landen. „Wir versuchen, so sanft wie möglich zu agieren“, verspricht er deswegen. Zunächst wurden die Gasleitungen erneuert, dann die Knotenpunkte für die benötigten Umleitungen umgestaltet – damit die Bauarbeiten möglichst reibungslos ablaufen.