Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt: Eskandari-Grünberg will Jahresticket für Bus und Bahn für 365 Euro

Ein wenig klingt es, als habe sich Nargess Eskandari-Grünberg (52) von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) inspirieren lassen. „Das schaffen wir!“, wiederholt die Kandidatin der Grünen für die Oberbürgermeisterwahl im nächsten Februar gebetsmühlenartig immer dann, wenn sie danach gefragt wird, wie sie ihre „Visionen“ zu finanzieren, zu realisieren gedenkt.

Nargess Eskandari-Grünberg Kommentar: Visionen oder leere Versprechungen? Warum soll es nicht möglich sein, ein Jahresticket für Bus und Bahn zum Preis von 365 Euro anzubieten? Natürlich ist das möglich. Aber es kostet Geld, das an anderer Stelle dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Kommentar von Stefanie Liedtke. clearing

Da ist zum einen die Vision, dass Frankfurter künftig für einen Euro pro Tag mit Bus und Bahn quer durch die Stadt fahren können sollen – eines der zentralen Themen, mit denen Eskandari-Grünberg im Wahlkampf punkten möchte. „Ein starker Oberbürgermeister sitzt nicht im Römer und sucht nach Finanzierungsmöglichkeiten, er begibt sich auf den Weg.“ Was Wien könne – nämlich das Jahresticket für 365 Euro – „können wir auch“.

Kopenhagen als Vorbild

Da ist zum anderen die Vision der Fahrradhauptstadt. „Bis zum Ende meiner Amtszeit will ich den Anteil des Radverkehrs in der Stadt von derzeit 15 auf dann 25 Prozent steigern“, postuliert Eskandari-Grünberg und spricht sich für Radschnellwege nach Kopenhagener Vorbild aus. Mehr Carsharing, mehr Elektrobusse – das Thema „Mobilität“ steht ganz oben auf der Liste der OB-Kandidatin.

Visionen fordert die OB-Kandidatin auch bei der Entwicklung neuen Wohnraums: 40 Prozent sozialer, außerdem 20 Prozent genossenschaftlicher Wohnungsbau, dazu eine Mietpreisbremse – das müsse machbar sein. „Ich möchte nicht, dass wir in Frankfurt dahin kommen, wo andere Großstädte bereits sind: Nämlich, dass man wie in Paris 1500 Euro Miete pro Monat für einen Schuhkarton zahlt.“

Den geplanten neuen Stadtteil im Norden der Stadt befürwortet die Grüne, und zwar beidseits der Autobahn. Genau genommen: auch über der Autobahn. Dass es möglich sei, diese zu überbauen, zeigten Beispiele aus Halle, Kopenhagen und Stockholm. Erst kürzlich hatte sich Stadträtin für eine Internationale Bauausstellung ausgesprochen, um „Visionen“ für den neuen Stadtteil zu entwickeln.

Vielfalt ist Reichtum

Nächster großer Punkt im Wahlkampf der ehemaligen Integrationsdezernentin ist es – wenig überraschend – das Miteinander in der Stadt zu verbessern. „Ich möchte, dass die 6000 Flüchtlinge, die wir in Frankfurt aufgenommen haben, zum Ende meiner Amtszeit nicht mehr in Sammelunterkünften leben, sondern dass sie hier integriert sind“, sagt die gebürtige Iranerin, die an Heiligabend 1985 selbst als politischer Flüchtling nach Frankfurt kam. Dass Frankfurt eine bunte Stadt sei, sei „unser Reichtum, nicht unsere Schwäche“. Mit Zuschüssen in Höhe von 2000 Euro will sie Initiativen unterstützen, die sich um das Miteinander in der Stadt bemühen.

Anders als Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) habe sie („Ich bin ein Kulturmensch.“) eine klare Position zum Neubau der Städtischen Bühnen. Der Standort am Willy-Brandt-Platz müsse erhalten bleiben und ein Haus mit internationaler Strahlkraft verdiene ein entsprechendes Gebäude. Damit dies gelingt, will sich die Grüne auf die Suche nach potenziellen Geldgebern machen, „die uns beim Bau dieses wunderbaren Hauses unterstützen können“.

Dabei präsentiert sich Eskandari-Grünberg kampflustig. „Ich werde mich nicht wegducken, wenn es Konflikte gibt.“ Dabei spart sie auch nicht mit Seitenhieben gegen ihre Konkurrenten. Sie trage zwar gerne Ketten, ihre Amtskette werde sie aber vor allem dorthin tragen, „wo mich die Menschen brauchen“, spielt sie auf Amtsinhaber Feldmann an, der sich bekanntermaßen gerne mit der Amtskette schmückt. In Richtung der CDU-Bewerberin Bernadette Weyland, die im Wahlkampf vor allem mit dem Thema Sicherheit zu punkten sucht, zielt Eskdandari-Grünberg, wenn sie sagt: „Ich würde nicht die Bettler vertreiben, sondern die Armut bekämpfen.“

Insgesamt gibt sie sich optimistisch: „Ich bin sehr gespannt, gegen wen ich in der Stichwahl meinen Wahlkampf weiterführen kann.“