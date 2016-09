Personalmangel: Etlichen Frankfurter Schulen fehlen noch Lehrer

Der Schuljahresstart bleibt holprig, an vielen Schulen fehlen noch Lehrer. Der Fall der Michael-Grzimek-Schule, wo ausgerechnet die Erstklässler ohne Lehrer stehengelassen wurden (wir berichteten), ist zwar besonders spektakulär, aber kein Einzelfall. Auch andere Grundschulen mussten ihr Personal kurzfristig umdisponieren, weil Lehrerstellen nicht besetzt werden konnten oder die ausgewählten Pädagogen sich dann quasi über Nacht doch für eine andere Schule entschieden haben. In der Römerstadtschule etwa veröffentlichte jetzt schon der Förderverein eine Stellenanzeige, um einen Grundschullehrer zu finden. An anderen Grundschulen müssen die Älteren jetzt mit Vertretungskräften auskommen, damit wenigstens die Erstklässler feste Lehrer haben.

Etwas über 30 unbesetzte Lehrerstellen gibt es in Frankfurt noch, zählte das zuständige Kultusministerium in Wiesbaden auf. Dessen Sprecher Philipp Bender versicherte: „Das bedeutet aber nicht, dass zu Schuljahresbeginn eine Klasse ohne Lehrerin oder Lehrer dasteht.“

Nicht nur die Eltern aus der Grzimek-Schule berichteten anderes und tatsächlich ist der Lehrermangel größer. Denn die Vertretungsverträge, etwa für Lehrerinnen, die in Elternzeit oder länger krank sind, sind in der Zahl von gut 30 nicht enthalten. „Und wenn die Stellen für Beamte schon schwer zu besetzen sind, dann kann man sich vorstellen, wie es mit den befristeten Verträgen ist“, sagte Alix Puhl, Sprecherin des Stadtelternbeirates, bei der in den letzten Tagen die Klagen etlicher Eltern aufliefen. „Und das Problem wird nach den Herbstferien noch größer, denn dann müssen die Lehramtsstudenten, die jetzt vertretungsweise an den Schulen arbeiten, wieder zurück an die Uni“, sagte Puhl.

Bis dahin will aber das Ministerium nachgebessert haben. Dass zum Beginn eines Schuljahres nicht alle Stellen besetzt seien, sei „kein neues Phänomen, sondern vielmehr ein reguläres Verfahren“, erinnerte Bender.

