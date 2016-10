Frankfurter Gallusviertel: Europaallee: Autos und Züge fahren unter dem Haus

Eckenheimer Landstraße Neue U-Bahn-Station „Glauburgstraße“ geht heute in Betrieb

Nordend. Endlich ist es soweit: Die U-Bahn-Station „Glauburgstraße“ in der Eckenheimer Landstraße geht heute wieder in Betrieb. Fahrgäste können in die Züge der Linie 5 einsteigen. mehr