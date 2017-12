Bombenentschärfung: Evakuierungsverweigerer sollen zahlen

Die Empörung war riesig. Vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Westend weigerten sich Anfang September zahlreiche Menschen, die aus Sicherheitsgründen eingerichtete Sperrzone zu verlassen. Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) und Ordnungsamtsleiter Jörg Bannach kündigten rechtliche Schritte gegen die Evakuierungsverweigerer an. Zunächst schien es dann aber so, als werde sich in dieser Richtung nichts tun: Die Landespolizei schloss bereits Mitte September eine strafrechtliche Relevanz der Verweigerungen aus. Und das Ordnungsdezernat hatte Anfang November noch kein einziges Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Prüfungen der Einzelfälle dauere noch an, hieß es damals.

Von 37 bis 65 Jahren

Inzwischen ist das Ordnungsamt einen Schritt weiter: Sprecher Michael Jenisch teilt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass gegen vier Evakuierungsverweigerer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde, und zwar wegen Verstoßes gegen Paragraf 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes („Belästigung der Allgemeinheit“). Die Daten der vier „Störer“ im Alter von 37, 49, 50 und 65 Jahren seien dem Ordnungsamt vom Frankfurter Polizeipräsidium übermittelt worden. Über eigene Daten verfüge das Ordnungsamt nicht – „mangels Tätigwerden, zum Beispiel der Stadtpolizei, an diesem Tag“, wie Jenisch sagt. „Wir hatten vor der Evakuierung weder Streifenwagen noch Personal im Sperrgebiet, die sich mit dieser Thematik befassten“, führt er aus.

Der Behördensprecher teilt weiter mit, dass die vier Verfahren im System eingelesen sind und die Anhörungen in den nächsten Tagen erfolgen sollen. „In allen Fällen setzen wir eine Regelgeldbuße in Höhe von 200 Euro fest“, hinzu kämen Auslagen und Gebühren. Jenisch sagt aber auch, dass der Aufenthaltsort von einer der vier Personen unbekannt sei. Ob es in diesem Fall zu einer Anhörung kommen wird, sei derzeit also noch unklar.

Weitere Daten zu „Störern“ habe das Frankfurter Polizeipräsidium dem Ordnungsamt nicht übermittelt. Mit weiteren Verfahren ist derzeit also nicht zu rechnen.

Unterschiedliche Fälle

Aus der Polizei war im September zu hören gewesen, dass die Schwere der Bestrafung von der Frage abhängen dürfte, ob sich die Entschärfung durch die Evakuierungsverweigerer verzögerte. Das traf in den vorliegenden Fällen offenbar nicht zu. Ein Polizeisprecher berichtete damals von fünf Fällen, in denen Personen in der Sperrzone angetroffen wurden. Die Fälle waren den Angaben zufolge ganz unterschiedlich gelagert: In der Hansaallee seien ein Eritreer und ein Bosnier aufgegriffen worden, die zu Fuß unterwegs waren und anscheinend nichts von der Evakuierung mitbekommen hatten. Ein dritter Mann, der sich in einer Wohnung in der Hansaallee versteckte, sei „von der Freundin verpfiffen“ worden. Ein vierter sei rauchend auf einem Balkon in der Eschersheimer Landstraße gesichtet worden. Ein fünfter Mann aus der Eschersheimer sei psychisch krank gewesen, so dass er wohl kein Verfahren fürchten muss.