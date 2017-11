SPD: Von Frankfurt nach Kassel: Ex- Geschäftführer von Waldegge wird Büroleiter

Keiner hat es bei der Frankfurter SPD so lange ausgehalten wie er. 13 Jahre und acht Monate war Andreas Heusinger von Waldegge Geschäftsführer des Unterbezirks der Sozialdemokraten. Heute ist sein letzter Arbeitstag im Parteihaus in der Fischerfeldstraße. Es zieht den 51-Jährigen zurück in seine Heimat Kassel. Dort wird er Büroleiter der SPD-Landtagsabgeordneten Manuela Strube.

Damit endet sein Dasein als Fernpendler. Täglich zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück: Heusinger von Waldegge hat in den vergangenen Jahren viel Lebenszeit in der Bahn verbracht. Nur wenn es abendliche Parteitermine nötig machten, nahm er sich ein Zimmer in einer kleinen Pension. „Ich werde es genießen, wieder einen geregelten Feierabend zu haben“, sagt er. Künftig will sich der kulturinteressierte Literatur- und Politikwissenschaftler mehr seinem Jagdrevier im Wald bei Melsungen sowie seiner Nebentätigkeit als studierter Kynologe (Hundekundler) widmen. Als Trainer berät er vor allem im Umgang mit Problemhunden. „Das hat mir auch in der Partei viel geholfen“, räumt er lächelnd ein. „Denn als Hundebesitzer lernt man, klare Ansagen zu machen.“

Aus seiner Frankfurter Zeit werde ihm vor allem die gewonnene Oberbürgermeisterwahl 2012 in Erinnerung bleiben. Er hat aber auch andere Zeiten erlebt, in denen die Partei im tiefen Loch war.

Parteichef Mike Josef sagt über seinen scheidenden Mitarbeiter: „Er war mir eine große Stütze, seine Erfahrung wird fehlen.“ Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

(mu)