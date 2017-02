Der 79-jährige Manfred Hellwig war in seinem aktiven Berufsleben Steuerberater. Da kommt es auf höchste Seriosität an. Und die sieht Hellwig durch eine Äußerung des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Römer, Michael Prinz zu Löwenstein, in Zweifel gezogen.

Bild-Zoom Foto: Boris Roessler (dpa) Keine Rennen, aber auch kein DFB: Auf der Pferderennbahn in Niederrad herrscht wegen juristischer Auseinandersetzungen Stillstand.

Bild-Zoom Michael Prinz

In der harten politischen Auseinandersetzung um das Ende der Rennbahn in Niederrad erklärte Löwenstein, der Pächter der Frankfurter Galopprennbahn habe mit oberwindigen Begründungen vom ersten Tag an weder Pacht noch Nebenkosten gezahlt, Hellwigs GmbH sei wirtschaftlich völlig am Ende gewesen. Gegen diese Äußerung reichte Hellwig Klage ein. Das Frankfurter Amtsgericht machte nun einen Vergleichsvorschlag: Demnach soll Löwenstein unterlassen zu verbreiten: „Der Pächter der Frankfurter Galopprennbahn hat vom ersten Tag an weder Pacht noch Nebenkosten bezahlt.“ Hellwig konnte nämlich mit zwei Kontoauszügen beweisen, dass er für die Jahre 2010 und 2011 Pacht gezahlt hatte.Weil das unstrittig ist, will der 66-jährige Löwenstein die vom Gericht vorgeschlagene Unterlassungserklärung abgeben. Zu seiner Fehleinschätzung hinsichtlich der Pachtzahlung sei es gekommen, weil sich Informationen des Magistrats als teilweise unrichtig herausgestellt hätten, erklärte Löwenstein.Anders bewertet das Amtsgericht Löwensteins Verweis auf „oberwindige Begründungen“: Diese Aussage dürfte, so der Richter, vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen sein. „Die Äußerung stelle ungeachtet ihres möglichen ehrverletzenden Gehalts ein Werturteil dar. „Dass eine Aussage polemisch oder verletzend formuliert ist“, entziehe sie noch nicht dem Schutzbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung, argumentiert der Richter.Löwensteins Äußerung stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit der „breit und kontrovers diskutierten Frage der Aufgabe der Rennbahn. Vor diesem Hintergrund dürfte die Ausage auch nicht die Grenze zur Schmähkritik überschritten haben.“ Die Begründung des Amtsrichters lautet folgendermaßen: „Der Kontext, in welchem die Äußerung gefallen ist, war in weit überwiegendem Maße der Diskussion über die Zukunft der Rennbahn geschuldet. Anhaltspunkte für eine persönliche Diffamierung des Klägers seien weder vorgetragen noch ersichtlich.

Das kann Hellwig nicht nachvollziehen. Für ihn steht im Zentrum, dass – anders als von Löwenstein zunächst behauptet – Zahlungen geleistet worden seien. Deshalb strebt Hellwig statt eines Vergleichs ein Urteil an. „Ich möchte, dass es zu einer Verhandlung kommt“, betonte er. Löwensteins Aussage habe eine „ehrverletzende Art, die sich für einen Mensch mit Charakter und in Löwensteins Position nicht gehört“. Der CDU-Fraktionschef beharrt auf seiner Porsition: „Wir werden dem Gericht darlegen, „dass es nicht darauf ankam, ob die Hippodrom GmbH von Anfang an keine Pacht gezahlt hat, denn unstreitig hat sie jedenfalls für den Zeitraum ab August 2012 keine Pacht bezahlt. Und ich bleibe dabei, dass die Hippodrom GmbH mit oberwindigen Begründungen nicht gezahlt hat.“