Land Hessen greift tief in die Tasche: Exoten-Fächer statt Amerikaner-Wohnblocks

Maler treffen sich am Fluss Freiluft-Künstlertreff „Montmartre am Main“ geht in die 10. Saison

Höchst. Bei schönem Wetter startete der Künstlertreff „Montmartre am Main“ in die neue Saison. Vor zehn Jahren erstmals initiiert, kommen Künstler zweimal im Monat am Höchster Mainufer zusammen, um zu malen und sich auszutauschen. mehr