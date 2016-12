Teurer Einkaufsbummel: Experte für höhere Parkgebühren in Frankfurt

Nirgends ist das Parken am Straßenrand teurer als in Frankfurt – doch laut einem Experten könnte die Stadt durchaus noch mehr verlangen.

Ein vorweihnachtlicher Einkaufsbummel ist für Autofahrer in der Frankfurter Innenstadt besonders teuer. Drei Euro pro Stunde kostet in der Main-Metropole das Parken am Straßenrand - teurer ist es nirgends in Hessen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.



Nach Ansicht des Sprechers des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hessen, Daniel Sidiani, könnte die Stadt sogar noch mehr verlangen: „Die aktuellen Parkgebühren decken die durch den Privatverkehr verursachten Schäden nicht ab. In Frankfurt könnte man durchaus fünf Euro pro Stunde fordern.”

ADAC-Experte Wolfgang Herda hält entgegen, dass man in München schon teilweise fünf Euro verlange, der umweltschädigende Verkehr sich aber nicht verringert habe: „Aus ökologischen Gründen macht das keinen Sinn, eher findet eine Selektion statt. Nur noch die Reichen parken dann ganz zentral. Die anderen weichen auf private Parkhäuser aus.”

