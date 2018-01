Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Und sie könnte heftiger ausfallen als in den vergangenen Jahren. Damit zumindest rechnet der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, Prof. Dr. Dr. René Gottschalk.

Es schnieft und röchelt überall, so mancher Stuhl in den Büros bleibt dieser Tage leer. Doch das ist gerade erst der Anfang. Die Grippe ist in Frankfurt und der Region auf dem Vormarsch. „Jetzt beginnt die heiße Phase“, sagt Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. „Ich rechne mit einer stärkeren Grippewelle als im vergangenen Jahr.“ Darauf deuteten die Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI), aber auch aus den europäischen Nachbarländern hin.

Vorläufiger Höhepunkt

In Hessen erreichte die Grippewelle in der ersten Kalenderwoche laut dem Influenza-Bericht des RKI einen vorläufigen Höchstwert mit 164 Fällen (Vorwoche: 111 Fälle). Nimmt die Grippewelle einen klassischen Verlauf, werden die Fälle in den nächsten Wochen weiter zunehmen.

Auch in Frankfurt gab es in der ersten Kalenderwoche laut Gottschalk deutlich mehr bestätigte Influenzafälle als in den Vorjahren. Doch diese 39 Fälle – 2016 und 2017 waren es um diese Zeit je nicht mal eine Handvoll – sind nur die Spitze des Eisbergs. „Die Dunkelziffer ist extrem hoch“, verweist der Mediziner darauf, dass in den allermeisten Fällen gar kein Grippetest gemacht wird.

Antibiotika helfen nicht

Warum auch? Gegen die Grippe ist ohnehin kein Kraut gewachsen. Da hilft nur Bettruhe und viel Trinken. Fieber- und Schmerzmittel lindern die Beschwerden. Mit dem Krankheitserreger aber muss der Körper alleine fertig werden. Anders als bei bakteriellen Erkrankungen hilft gegen die echte Grippe kein Antibiotikum, weil diese von Viren verursacht wird.

Wer es gar nicht erst so weit kommen lassen möchte, dem rät Gottschalk auch jetzt noch zur Impfung. „Es ist noch nicht zu spät!“ Zwar dauere es zehn Tage, bis der vollständige Impfschutz aufgebaut sei, aber wer sich tatsächlich kurz nach der Impfung anstecke, erkranke in der Regel schon nicht mehr so schlimm wie ohne Impfung, erläutert der Experte. Der aktuelle Grippeimpfstoff sei zudem gut verträglich. Er schützt vor vier verschiedenen Influenzastämmen. Darunter ist auch die Schweinegrippe.

Gottschalk empfiehlt die Impfung „im Prinzip für alle“, vor allem aber für ältere Menschen, für die, die im Gesundheitswesen arbeiten oder die sonst viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Auch Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat und Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten sich gegen Grippe impfen lassen.

Amerikaner sind weiter

„Die Amerikaner sind viel weiter als wir. Sie impfen schon Säuglinge, weil Grippe vor allem von kleinen Kindern übertragen wird“, berichtet Gottschalk. In Deutschland empfiehlt das Robert-Koch-Institut die Impfung von Kindern ab sechs Monate nur bei einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung.

Ob er selbst geimpft ist? „Natürlich. Ich impfe mich immer selbst“, verrät Gottschalk. Alle anderen können sich übrigens vom Betriebs- oder vom Hausarzt impfen lassen.

Übrigens: Außer der Impfung schützt vor allem eins vor einer Ansteckung: regelmäßiges Händewaschen.