Bettler in Frankfurt: Experten aus Wohnsitzlosenhilfe und Politik: „Bettlern kein Geld geben“

Der vorweihnachtliche Trubel in der Innenstadt lockt viele Bettler an. Ist es gut und richtig, ihnen Geld zu geben? Wir haben verschiedene Experten aus der Wohnsitzlosenhilfe und Kommunalpolitik gefragt. Ihre weitgehende Einigkeit überraschte.

Danach befragt, ob man Bettlern in der Frankfurter Innenstadt Geld geben sollte, muss Bruder Paulus nicht lange überlegen: „Nein“, sagt der Kapuzinermönch mit fester Stimme. „Lieber 10 Euro an eine Hilfsorganisation spenden, da ist das Geld 1000 Mal besser angelegt.“ Paulus, der sich mit seinen Kollegen vom „Franziskustreff“ um bedürftige Menschen kümmert, betont nachdrücklich, „dass sich wirkliche Armut immer versteckt“. Arm sei zum Beispiel die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die verzweifelt Geld zusammenkratze, damit ihr Kind mit auf die Klassenfahrt fahren kann. Arm sei auch der Rentner, der kein Wohngeld erhält, weil seine Rente 1, 2 Euro zu hoch ist. „Solche Menschen kommen kaum über die Runden, würden aber nie betteln.“

„Ein Geschäftsmodell“

In den Bettlern auf der Straße sieht Bruder Franziskus vor allem „Menschen mit einem Geschäftsmodell“. Er ist der Auffassung, dass sie Steuern zahlen müssten wie Schausteller und Kunstgewerbetreibende auch. Denn das Betteln in Frankfurt sei durchaus lukrativ: „Durch die Straßen zwischen Zeil und Römerberg laufen an normalen Tagen 137 000 Menschen, wenn Weihnachtsmarkt ist, noch viel mehr“, sagt der Ordensmann. „Selbst wenn von den 137 000 Passanten nur jeder Tausendste einen Euro gibt, sind das schon 137 Euro pro Tag.“ Da kämen im Monat locker 3 000, 4 000 Euro zusammen. Von wirklicher Armut könne deshalb gar keine Rede sein.

Bruder Paulus verweist auch auf die Gruppen aus Südosteuropa, die in der Vorweihnachtszeit „mit Bussen angekarrt“ werden. Da würden mitunter sogar Menschen verstümmelt, um die Einnahmen zu steigern. „Und nach Weihnachten fahren die Gruppen wieder heim und können von dem Geld mehrere Monate leben.“ Jeder müsse sich kritisch fragen, ob er ein solches Geschäftsmodell unterstützen will. „So lange die junge Frau mit dem abgehackten Bein auf der Straße Geld bekommt, wird sie auch weiter dort hingesetzt werden“, spitzt der Kapuziner zu. Er hält es für wichtig, mit jedem einzelnen Wohnsitzlosen ins Gespräch zu kommen. Das Hilfenetz in Frankfurt sei sehr gut, auch für bedürftige Osteuropäer sei eine Beratungsstelle vorhanden.

Markus Frank (CDU) sieht die Sache ähnlich: „Ich würde Bettlern kein Geld geben, sondern stattdessen für Hilfsorganisationen spenden, die sich um sie kümmern“, rät der Frankfurter Ordnungsdezernent. Ziel müsse es sein, Bettler in die Gesellschaft zurückzuführen und bestenfalls in geregelte Arbeit zu bringen. Wer ihnen eine Münze hinwerfe oder einen Schein zustecke, verfestige ihre Situation nur. „Die kaufen sich von dem Geld womöglich nur ein Getränk, das ihnen nicht gut tut.“

Christine Heinrichs vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, der die „Winterübernachtung“ in der B-Ebene organisiert, argumentiert ebenso: „Wer Bettlern Geld gibt, erzieht sie dazu, bei dieser Art des Gelderwerbs zu bleiben.“ Eine Gabe von 1 oder 2 Euro sei langfristig „gar keine Hilfe“, mache höchstens kurzfristig das Leben des Empfängers leichter. Das aber auch nur, wenn er sich von dem Geld etwas Sinnvolles kaufe.

Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) empfiehlt ebenfalls, Bettlern nichts zu geben, sondern an Institutionen für Wohnsitzlose zu spenden. „Dann kommt das Geld auf jeden Fall bei den Bedürftigen an, wenn auch indirekt.“ Für Außenstehende sei beim Anblick eines Bettlers einfach nicht zu erkennen, ob es kriminelle Strukturen im Hintergrund gibt. Wenn Menschen zum Betteln ausgebeutet würden, sei das „auf keinen Fall unterstützenswert“. Auch mit Sach- oder Essenspenden sei es schwierig, weil die Empfänger diese häufig nicht benötigten. Manche Spender reagierten „irritiert“, wenn ihre Spenden im Abfall landen.

„Jeder muss entscheiden“

Allein Jürgen Mühlfeld äußert sich auf die Frage, ob man Bettlern Geld geben sollte, anders: „Da gibt es keine pauschale Antwort, das muss letztlich jeder für sich entscheiden“, sagt der Leiter des Weser 5 Diakoniezentrums für Bedürftige. „Die Leute, die auf der Straße betteln, tun das bestimmt nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie keine andere Möglichkeit der Erwerbstätigkeit haben“, gibt er zu bedenken. „Wenn ihnen niemand mehr etwas gibt, dann wird es schwierig, dann bleibt fast nur noch das Flaschensammeln übrig.“ Im Hinblick auf organisierte Bettelgruppen räumt Mühlfeld ein, dass es „problematische Strukturen“ gebe. „Man sollte eben schon genau schauen, wem man etwas gibt.“ Mühlfeld hielte es grundsätzlich für sinnvoll, wenn allen Menschen der Anspruch auf eine Grundsicherung gewährt würde.

Laut Frankfurter Verein für soziale Heimstätten leben auf den Straßen der Stadt derzeit etwa 180 Menschen, bis zu 100 von ihnen übernachten in der B-Ebene. Das Betteln hat mit dem Adventstrubel zugenommen.