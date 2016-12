Wirken vieler Museumsdirektoren: Experten diskutierten über Rolle von Museumschefs während der NS-Zeit

Am 9. November 1938 legen SA- und SS-Schergen Feuer im Frankfurter Museum Jüdischer Altertümer. Direktor Ernstotto zu Solms-Laubach rettet rund 1000 Objekte und überführt sie ins Historische Museum. Später tritt er in die Wehrmacht ein und lässt an der Ostfront sowjetische Kunstsammlungen ausräumen. Sein Name ist auch mit dem Raub des legendären Bernsteinzimmers verbunden. Doch nach dem Krieg ist zu Solms-Laubach bis zu seiner Pensionierung Direktor im Museum für Kunsthandwerk (heute Museum Angewandte Kunst).

„Die Kunstgeschichte hat ihre Fachgeschichte bis heute nicht aufgearbeitet“, erklärte Ulrike Schmiegelt-Rietig von der zentralen Provenienzforschung in Wiesbaden. In der Podiumsdiskussion „Direktoren der NS-Zeit“ beleuchtete sie mit Iris Schmeisser (Provenienzforscherin im Städel-Museum), Peter Forster (Leiter Provenienzforschung Museum Wiesbaden) und dem Direktor des Frankfurter Historischen Museums, Jan Gerchow, prominente, aber teilweise höchst fragwürdige Forscherviten aus dem Rhein-Main-Gebiet.

Mit dem Kunstraub, der Enteignung jüdischer Sammler oder den größenwahnsinnigen Museumsträumen der NS-Größen steht so mancher prominenter Direktor jener Zeit in Verbindung: So berichtete Forster vom Direktor des Nassauischen Landesmuseums (heute Museum Wiesbaden), Herrmann Voss, dass er „entartete Kunst“ verkaufte, jüdische Sammlungen beschlagnahmte und im Jahr 1943 sogar zum Sonderbeauftragten des Führermuseums in Linz berufen wurde. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er entlastet und konnte seine Karriere als Forscher fortsetzen.

Iris Schmeisser stellte Alfred Wolters vor, der als loyaler Mitarbeiter des entlassenen jüdischen Städel-Direktors Georg Swarzensky 1938 seine Nachfolge übernahm, sich aber ebenfalls am Erwerb und der Begutachtung beschlagnahmter jüdischer Kunstsammlungen beteiligte, darunter auch der von Carl von Weinberg. Nach dem Krieg blieb Wolters Direktor der damaligen Städel-Sammlung „Städtische Galerie“ und engagierte sich wie schon zuvor für den Erhalt der Malereien von Jörg Ratgeb am Karmeliterkloster.

Mit den oft unklaren bis widersprüchlichen Motiven besagter Kunsthistoriker werden Provenienzforscher konfrontiert, wenn sie die Geschichte heutiger Museumsbestände überprüfen, um enteignete Sammlungen den rechtmäßigen Eigentümern oder deren Nachfahren zurückzugeben. So konnten zwar die von Solms-Laubach geretteten Judaica nach dem Krieg der jüdischen Gemeinde zurückgegeben werden. Warum aber der Direktor die Objekte wahrscheinlich im Auftrag von OB Friedrich Krebs barg, bleibt rätselhaft.

Während das geraubte Bernsteinzimmer seit 1945 als verschollen gilt, ließ zu Solms-Laubach eigenverantwortlich weitere Kunstwerke von Nowgorod nach Pskow überführen, um sie vermutlich vor wahllosen Plünderungen zu schützen.

Ausreden gesucht

„Voss versuchte sich 1947 in der Verteidigungsschrift ,Deutsche Selbstkritik’ herauszureden, beeindruckt aber als Kenner der alten Meister auch heutige Studenten“, erklärte Forster. Der Weg zur Aufklärung und Aufarbeitung ist noch lang, wie Gerchow abschließend feststellte.