Trendwende beim Bauboom?: Experten nicht einig, ob der starke Zuzug nach Frankfurt anhält

Bisher gingen alle Prognosen davon aus, dass Frankfurt auch in den nächsten Jahren rasant wächst. Experten des „Rats der Immobilienweisen“ melden daran Zweifel an, halten sogar eine Trendwende bei den Wohnungspreisen für möglich. Damit stehen sie allerdings allein.

Der Trend der vergangenen Jahre war eindeutig: Junge Leute zieht es in Deutschland in die großen „Schwarmstädte“, zu denen neben Berlin, Hamburg und München auch Frankfurt gehört. Um 6,6 Prozent ist die Zahl der Haushalte in der Mainmetropole seit 2010 gewachsen. Der starke Zuzug ließ Mieten und Kaufpreise für Wohnungen steigen. Rechnet man die Entwicklung hoch, könnte Frankfurt im Jahr 2035 rund 814 000 Einwohner haben, fast 90 000 mehr als heute. Diese Prognose hat das Institut der deutschen Wirtschaft erst vor wenigen Tagen veröffentlicht.

Doch der „Rat der Immobilienweisen“ hat in seinem in dieser Woche vorgelegten Frühjahrsgutachten Anzeichen für eine Trendwende entdeckt. München und Berlin, zum Teil auch Hamburg, hätten unterm Strich zuletzt weniger Menschen aus deutschen Regionen angezogen. Grund dafür könnten die vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten in den Metropolen sein, vermuten die Experten des Berliner Forschungsinstituts Empirica, von denen der Wohnungsteil des Gutachtens stammt. Sie schließen nicht aus, dass diese Entwicklung auch Städte wie Frankfurt erfasst. Anzeichen dafür gebe es bereits: Die Zahl der Kreise in Deutschland, aus denen mehr Menschen nach Frankfurt ziehen als umgekehrt, ist zuletzt gesunken.

Werden vor diesem Hintergrund sogar zu viele Wohnungen in der Mainmetropole gebaut? Empirica sieht zumindest „Warnzeichen“. Das Angebot wachse schneller als die Nachfrage. Dem Gutachten zufolge ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Frankfurt zwischen 2009 und 2015 um 50 Prozent gestiegen. Pro 1000 Einwohner werden jährlich etwa sechs Wohnungen gebaut – doppelt so viel wie im bundesweiten Durchschnitt. Gleichzeitig ist in den vergangenen Jahren der Wohnungsleerstand auf nur noch 0,5 Prozent des Bestands gesunken. Die Experten gehen davon aus, dass es keine „aufgestaute Nachfrage“ gibt und in der Folge ein verstärkter Bau von Wohnungen zu sinkenden Preisen führen wird, die „möglicherweise“ um ein Viertel bis ein Drittel einbrechen könnten.

Preise „überzogen“

Empirica hält die Preise für Eigentumswohnungen in Frankfurt ohnehin um 40 Prozent überzogen. Das liegt unter anderem daran, dass sie seit 2010 um 65 Prozent gestiegen sind, die Mieten hingegen im gleichen Zeitraum nur um 23 Prozent. Diese Entwicklung könnte zu einer Immobilienblase führen, die andere Experten, etwa der Frankfurter Gutachterausschuss für Immobilienwerte, derzeit aber noch nicht sehen.

Auch andere Aussagen aus dem Frühjahrsgutachten, das für den von Unternehmen getragenen „Zentralen Immobilienausschuss“ erstellt wurde, stoßen auf Kritik. Das Beratungsunternehmen Bulwiengesa wirft den Kollegen von Empirica falsche Annahmen vor. „Massive Korrekturen“ bei den Wohnungspreisen seien unwahrscheinlich. Der Deutsche Mieterbund sieht ebenfalls keinen Grund zur Entwarnung.

Auch hinsichtlich der Anziehungskraft der Metropolen gibt es andere Einschätzungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel hat erst im Dezember eine Prognose veröffentlicht, wonach Frankfurt weiter kräftig wächst und 2035 zwischen 782 000 und 846 000 Einwohner haben wird. Im mittleren Szenario kommen die Fachleute auf 814 000 Einwohner.

In der Folge sieht das Institut auch einen unvermindert hohen Bedarf an neuem Wohnraum. 7840 Wohnungen jährlich müssen demnach in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Das sind doppelt so viele wie in der jüngeren Vergangenheit, als der Wohnungsbestand jedes Jahr um durchschnittlich 3500 Einheiten wuchs. Die Autoren des Gutachtens empfehlen deshalb die Nachverdichtung von Wohnquartieren und neue Stadtviertel.

Stadt setzt auf Wachstum

Das städtische Planungsdezernat sieht sich deshalb in seiner Politik bestätigt. „Wir sind auf dem richtigen Weg, es gibt aber keinen Anlass, sich zurückzulehnen“, sagt Sprecher Mark Gellert. „Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen geht unvermindert weiter.“ In Frankfurt werde zwar jetzt schon mehr gebaut als in anderen Städten, aber das reiche nicht aus. Gellert sieht auch keine Entspannung bei den Wohnungspreisen. Deshalb sei es richtig, bei neuem Planungsrecht einen Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen vorzuschreiben.