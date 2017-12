Ministerium prüft Bericht: Extremismus-Vorwurf: Ermittlungen gegen Anne-Frank-Bildungsstätte

Die Bildungsstätte Anne Frank wehrt sich gegen den Vorwurf, sie beschäftige Linksextremisten. Alle Mitarbeiter würden „demokratische Grundwerte und Gewaltfreiheit aus innerer Überzeugung“ vermitteln, heißt es in einer Stellungnahme. Die vom Land Hessen geförderte Einrichtung reagiert damit auf einen Bericht dieser Zeitung. Recherchen zufolge gehört eine pädagogische Mitarbeiterin der Bildungsstätte zum Führungskreis des Autonomen-Zentrums Klapperfeld. Das hessische Innenministerium lässt den Fall prüfen. Der Verdacht gegen die Bildungsstätte „bezüglich einer möglicherweise bestehenden Nähe einzelner Mitarbeiter zur linksextremistischen Szene“ werde im Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE) sehr ernst genommen, heißt es aus der Pressestelle. Es stehe „diesbezüglich in einem engen Austausch mit der Bildungsstätte Anne Frank“. Zu Konsequenzen, falls sich der Vorwurf bewahrheite, wollte man sich in Wiesbaden nicht äußern. Das HKE ist dem Innenministerium zugeordnet.

Welt ohne Hass und Gewalt

Den Vorwurf einer Nähe in die gewaltbereite linksextremistische Szene weist eine Sprecherin der staatlich geförderten Bildungseinrichtung in Frankfurt entschieden zurück. „Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen prüfen wir die fachliche Qualifikation genauso wie die Haltung der Bewerberinnen und Bewerber zur Demokratie und der Menschenrechte.“ Schließlich stehe im Fokus der Bildungsarbeit „der Wunsch des jüdischen Mädchens Anne Frank nach einer Welt ohne Hass und Gewalt“. Und weiter: „Ziel unserer Arbeit ist, diesem Wunsch etwas näher zu kommen und auch so das Andenken an Anne Frank zu bewahren.“

Die betreffende Mitarbeiterin zählt zu den Gründungsmitgliedern jenes Vereins, der das ehemalige Polizeigefängnis an der Klapperfeldstraße in einen linken Szenetreffpunkt verwandelt hat. Polizei und Verfassungsschutz warnen, dass die städtische Liegenschaft eine Anlaufstelle für gewaltbereite Autonome aus Hessen sei. Eher harmlose Kulturveranstaltungen fänden dort öffentlich statt, die einschlägigen Treffen hingegen abgeschirmt. Laut Amtsgericht ist die Mitarbeiterin der Bildungsstätte nach wie vor Vorstandsmitglied des Klapperfeld-Vereins.

Mit Erfolg protestiert

Brisant könnte der Fall für die Bildungsstätte Anne Frank auch deshalb werden, weil sich deren Chef Meron Mendel gerade erst gegen strengere Vorgaben gewehrt hat. Das hessische Innenministerium hatte die im Programm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ geförderten Projektträger dieses Jahr verpflichtet, neues Personal erst nach einer „sicherheitsbehördlichen Überprüfung“ einzustellen. Dagegen protestierten Bildungsstättenleiter Meron Mendel und seine Kollegen vehement – mit Erfolg. Die automatische Mitarbeiterüberprüfung ist wieder vom Tisch.

„Verdachtsmomente gegen einzelne Träger oder deren Mitarbeiter“ würden aber dennoch geprüft, heißt es aus dem Innenministerium. Sie müssten „ebenso unvoreingenommen wie lückenlos ausgeräumt werden“. Denn es sei im gemeinsamen Interesse des Landes und der zivilgesellschaftlichen Träger, dass die für die Extremismusprävention insgesamt so wichtige Integrität und gesellschaftliche Anerkennung keinen Schaden nehme.

Die Bildungsstätte Anne Frank hat derweil eigene Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Auf ihrer Internetseite waren bis vor kurzem noch Namen, Fotos und Kontaktdaten der Mitarbeiter aufgelistet. Dieser Bereich ist seit der Veröffentlichung des Berichts dieser Zeitung nicht mehr aufrufbar. Und die unter Extremismus-Verdacht stehende Mitarbeiterin wurde versetzt. „Im Einvernehmen“ sei sie „jetzt in einem anderen Bereich beschäftigt, der nicht vom Land gefördert ist“, teilte die Bildungsstätte mit.