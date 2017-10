OB-Wahl: FDP: Stein-Lager verhindert Votum für Weyland

Schallende Ohrfeige für die FDP-Führung um ihren Vorsitzenden Thorsten Lieb. Mehrheitlich haben sich die Mitglieder am späten Mittwochabend gegen eine Unterstützung der CDU-Oberbürgermeister-Kandidatin Bernadette Weyland ausgesprochen. Dabei hatte der Vorstand sogar eine noch vorsichtigere Formulierung gewählt, wonach die Liberalen die Kandidatur der 59-Jährigen „begrüßen“. Allein ein Vorstoß der Generalsekretärin der FDP im Bund, der Frankfurter Bundestagsabgeordneten Nicola Beer, begrenzte den Schaden. Weyland soll sich im Januar der FDP-Basis vorstellen. Die OB-Wahl ist am 25. Februar. Aus den Reihen der Liberalen hatte sich schon ein Unterstützerkreis für die CDU-Politikerin formiert.

Parteichef Lieb räumte gestern im Gespräch mit dieser Zeitung ein, dass er und der übrige Kreisvorstand durch dieses Ergebnis beschädigt worden seien. Er habe es unterschätzt, dass das Votum des 13-köpfigen Vorstands für Weyland von der Basis nicht mitgetragen werden könnte. Dort habe es nur eine Gegenstimme von einem Vertreter der Jungen Liberalen gegeben.

Aus deren Reihen kommen auch Volker Kleins Unterstützer. Der frühere Ordnungsdezernent im Römer tritt als unabhängiger Kandidat bei der OB-Wahl an. Was seine Partei missbilligt. Schließlich sei es nicht nur interessierten Beobachtern der politischen Landschaft bekannt, dass der 67-Jährige seit ewigen Zeiten das FDP-Parteibuch besitze. Und die durch und durch liberale Partei möchte nicht mit dessen Law-and-Order-Politik in Verbindung gebracht werden. Das sahen größere Teile der Mitglieder am Mittwochabend im Darmstädter Hof in Nieder-Eschbach dann auch so. Demnach wird die FDP Stein nicht unterstützen und fordert ihn auf, seine Mitgliedschaft während des Wahlkampfs ruhen zu lassen. Was Stein wiederum nicht weh tut, wie er gestern versicherte. Er möchte andere und breitere Schichten ansprechen als die FDP-Klientel. Der 67-Jährige zeigte sich optimistisch, in die Stichwahl mit Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) zu kommen. Er werde sich daher vornehmlich mit Bernadette Weyland auseinandersetzen.

Gewählt wurde auch. Die Liberalen stellten ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst auf. Als Spitzenkandidat mit Aussichten auf einen Platz im Wiesbadener Landtag geht Yanki Pürsün im Wahklreis 37 ins Rennen. Er erhielt 75 Prozent der Stimmen. Die weiteren Bewerber sind Sebastian Papke (Wahlkreis 35/84 %), Maria-Christina Nimmerfroh (Wahlkreis 38, 70 %), Stephanie Wüst (Wahlkreis 36/75 %), Klaus Swietek (Wahlkreis 34/88 %) und Norbert Wied (Wahkreis 39). Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Mitbewerberin Ingrid Häußler durch. Am 18. November wird in Hofheim die Landesliste gewählt.