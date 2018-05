Umweltschutz: FES testet ab Sommer dieselfreies Müllauto

Ein Müllfahrzeug verbraucht pro Tag rund 90 Liter Diesel. Das weiß man bei der FES, was sie hingegen an Feinstaub ausstoßen, an Stickoxiden, welchen Lärm sie produzieren, wird erst jetzt ermittelt. Es geht darum, Vergleichsdaten zu haben, wenn im Sommer der bundesweit erste Erdgas-Hybrid-Mülllaster in Dienst genommen wird.

In Oberrad, unweit des Seniorenzentrums an der Wiener Straße, tuckert der Diesel des FES-Müllwagens. Mitarbeiter öffnen das Gitter, ziehen eine Mülltonne nach der anderen heraus. Bestimmt zehn Stück stehen vor dem Hochhaus. Jedes mal, wenn die ein Kubikmeter fassenden Tonnen angehoben werden, ist es laut, auch wenn der Müll gepresst wird. Die Kraft dafür erzeugt der Dieselmotor. Rund 280 PS bringt er bei Vollgas. Doch das wird selten benötigt. „Meist arbeitet er im Standgas“, sagt Reinhold Schäfer, fahrzeugtechnischer Berater der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES).

Elektrisch angetrieben wäre die Müllentsorgung leiser und umweltfreundlicher. Doch: Rein elektrisch wird es nicht gehen. Vier Tonnen Batterien wären derzeit für einen Arbeitstag nötig. Da blieben für den Müll nur noch sechs statt zehn Tonnen Lademenge. Gefördert vom Land Hessen setzt die FES deshalb ab Sommer das erste Erdgas-Hybrid-Müllfahrzeug Deutschlands ein. Es wird derzeit gebaut und kostet rund 500 000 Euro.

Testphase läuft

Ob es wirklich besser sein wird als die jetzige Diesel-Müllautos, werden Messungen ergeben. Die Vergleichsdaten werden bereits seit Dezember an einem der FES-Fahrzeuge erhoben. Prof. Holger Marschner vom Fachbereich Ingenieurwesen der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) leitet das Messprogramm. „Wir haben“, erläutert er, „am Abgasrohr einen Schlauch angesetzt, der in unsere Messapparatur führt.“ Dort, angebracht über dem großen Euro-6-Katalysator, arbeiten in einem länglichen Kasten die Messgeräte. „Wir registrieren das Kohlendioxid, das Kohlenmonoxid, die Stickoxide und die Gesamtkohlenwasserstoffe“, sagt Marschner. Weitere Parameter wie der Partikelausstoß, der Verschleiß des Fahrzeugs, seine Fahrdynamik sowie die Erfahrungen der Besatzung registriert Marschner ebenfalls seit Dezember. In einer zweiten Phase wird dann auch der Lärm gemessen.

„Ergebnisse kann ich noch nicht sagen. Es muss noch ausgewertet werden“, erläutert Marschner. Aber: „Mit den Stickoxiden sieht es ganz gut aus.“ Der Dieselantrieb ist also nicht schlecht – nicht zuletzt, weil im Euro-6-Katalysator quasi eine eigene Chemiefabrik an Bord ist.

Verbrauch pro Arbeitstag

Dass man nicht einfach die Werte übernehmen kann, die im Datenblatt eines vergleichbaren Mercedes-Econic mit maximal 22 Tonnen Gewicht und 280 PS stehen, liegt auf der Hand. Bei diesen Fahrzeugen geht es um die Emissionen pro Kilometer. Bei einem Müllauto sieht der Einsatz ganz anders aus. Nur ein geringer Teil der Motorleistung wird für die Fahrstrecke benötigt. „Meist fahren die Autos zehn oder 15 Meter. Sie beschleunigen, verbrauchen viel Kraftstoff, bremsen wieder ab und laufen im Standgas“, erläutert Schäfer. Nicht der Verbrauch oder Abgasausstoß je Kilometer, sondern je Arbeitstag oder je Tonne Müll ist entscheidend. An einem Tag wird die Zehn-Tonnen-Trommel zweimal geleert, werden mithin 20 Tonnen Müll entsorgt. Dafür sind – wie Schäfer weiß – 90 Liter Diesel erforderlich. Macht, umgerechnet, 4,5 Liter je Tonne – bei nur 50 Kilometern pro Tag.

Der Erdgas-Hybrid – Projektname „Silent Green“, Herstellerbezeichnung „Dualpower“ – wird doppelt so teuer wie ein konventioneller Mercedes Etronic. Ob er die dieselbetriebenen Müllwagen ersetzen wird ist daher eine politische Entscheidung, die die Stadtverordneten treffen müssen. Marschner und Schäfer bereiten diese vor, indem sie messen, wie viel Kraftstoff, Kohlendioxid, Stickoxide und Lärm man wirklich spart. Dafür müssen sie die jetzigen Werte genauso gut kennen wie die späteren. Marschner wird also zwei Messkampagnen fahren: Die erste, aktuelle, mit dem Diesel zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Bedingungen und die zweite später mit dem Erdgasfahrzeug. „Wir testen auf exakt derselben Strecke, derselben Müllwagen-Route“, sagt er. „Es wird auch wieder über mehrere Monate gehen.“