Nahverkehr: Fahrgastbefragung zeigt große Qualitätsunterschiede bei Betreibern

Es ist mehr als 15 Jahre her, dass das städtische Monopol im Linienbusverkehr fiel. Seitdem werden die Leistungen regelmäßig europaweit ausgeschrieben. Unterschiedliche Unternehmen kamen dabei zum Zug. Dem städtischen Busbetrieb ICB, der einst aus der großen Verkehrsgesellschaft VGF ausgegliedert wurde, blieben zuletzt nur noch 40 Prozent der Linien. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er sämtliche Buslinien in kommunale Hand zurückholen wolle. Doch dafür hat er im Römer keine Mehrheit, die schwarz-rot-grüne Koalition hat vereinbart, nur die Hälfte der Linien ohne Ausschreibung an die städtische ICB zu vergeben.

Befeuert wurde die Diskussion über Rekommunalisierung durch schlechte Leistungen nicht-städtischer Unternehmen. So legte die DB Regio-Bus einen katastrophalen Start hin, nachdem sie die Linien im Frankfurter Westen übernommen hatte. Fahrgäste klagten über ortsunkundiges Personal, Busse waren verspätet oder fielen aus.

DB ist das Schlusslicht

Die Probleme machen sich auch bei den Ergebnissen der Fahrgastbefragungen aus dem Jahr 2016 bemerkbar, welche die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq in ihrem jährlichen Bericht für die EU-Kommission jetzt erstmals getrennt nach Linienbündeln veröffentlicht hat. Das von der DB betriebene Bündel B im Frankfurter Westen erhält auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden) die Note 2,47 – das ist der schlechteste Wert aller fünf Linienbündel. Besonders bei der Pünktlichkeit – hier sind die Fahrgäste insgesamt am wenigsten zufrieden – ragt die DB mit der Note 3,03 negativ heraus, aber auch bei den Auskünften (2,44) und der Freundlichkeit (2,35) des Fahrpersonals ist der Staatskonzern Schlusslicht.

Beim Fahrstil schneidet die städtische ICB mit dem Linienbündel D (Frankfurter Osten) am schlechtesten ab (Note 2,58). Bei der Pünktlichkeit ist die ICB im Bündel E, zu dem wichtige Tangentialverbindungen wie die Linien 32 und 34 gehören, mit der Bewertung 2,85 nur knapp besser als das Schlusslicht DB. In der Gesamtbewertung kommt das kommunale Unternehmen mit den Noten 2,1 (Bündel D) und 2,3 (Bündel E) auf die Plätze zwei und drei, liegt damit noch vor dem schon lange in Frankfurt aktiven Verkehrsbetrieb Alpina (2,37), der die Linien im Frankfurter Norden betreibt (Bündel A). Das zum teilstaatlichen französischen Konzern Transdev gehörende Unternehmen hatte vor der Fahrgastbefragung offenbar Probleme mit den Fahrzeugen: So wurden die Temperatur (2,29) und die Sauberkeit (2,42) in den Bussen am schlechtesten bewertet.

7669 Kunden befragt

Ein Unternehmen sticht in der Statistik heraus: Autobus Sippel aus Hofheim, Betreiber der Linien im Frankfurter Süden, schneidet bei der Gesamtzufriedenheit mit der Note 1,97 am besten ab. Der Traditionsbetrieb, der seit einigen Jahren einer Tochtergesellschaft der italienischen Staatsbahn gehört, liegt in fast allen Kategorien vorne. Besonders auffällig ist das bei der Pünktlichkeit, wo sich Sippel mit 2,19 vor dem ICB-Bündel D (2,48) platziert. Nur bei der Temperatur in den Fahrzeugen (1,98) muss Sippel den ersten Platz der DB (1,94) überlassen. Und beim Erscheinungsbild des Fahrpersonals – insgesamt das am besten bewertete Kriterium – liegt man mit 1,92 nahezu gleichauf mit dem kommunalen Betrieb (1,91 und 1,93).

Für den Qualitätsbericht wurden insgesamt 7669 Kunden nach ihrer Zufriedenheit befragt. Die Ergebnisse fließen ein in das Bonus-Malus-System, mit dem Traffiq die Busunternehmen motivieren will, gute Leistungen abzuliefern. Das funktioniert vereinfacht gesagt so: Wenn die Fahrgäste nicht zufrieden sind, gibt es weniger Geld von der Stadt.