Nahverkehr: Fahrgastzahlen in Frankfurt steigen nur noch langsam

Mit mehr als 230 Millionen Fahrten wurde im vergangenen Jahr erneut ein Rekord im öffentlichen Nahverkehr erzielt. Doch mit rund einem Prozent fiel das Wachstum deutlich niedriger aus als in den Jahren zuvor. Das könnte an den zahlreichen Baustellen liegen.

Sommer 2017: An Frankfurts wichtigster U-Bahn-Strecke wird wochenlang gebaut, der Abschnitt zwischen Dornbusch und Heddernheim ist komplett gesperrt. Normalerweise sind auf der sogenannten A-Strecke jeden Tag zehntausende Fahrgäste unterwegs. Wegen der Bauarbeiten fehlen sie aber in der Statistik für 2017. Trotzdem wurden Busse und Bahnen im vergangenen Jahr insgesamt wieder stärker genutzt als im Jahr zuvor. 232,7 Millionen Fahrten, 2,5 Millionen mehr als 2016, meldete die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Das entspricht einem Plus von rund einem Prozent. In dieser Größenordnung liegt auch das jährliche Bevölkerungswachstum in Frankfurt.

Schülerverkehr legt zu

In den vergangenen Jahren haben die Fahrgastzahlen allerdings deutlich stärker zugelegt. 2016 lagt das Plus bei 2,5 Prozent, im Jahr zuvor sogar bei 4,8 Prozent. Die Steigerungsraten lagen deutlich über dem Bundesdurchschnitt, den Frankfurt 2017 aber nicht übertroffen hat. Laut Statistischem Bundesamt und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen lag der Zuwachs bei den Fahrgastzahlen bundesweit bei 1,1 bis 1,4 Prozent. Dass Busse und Bahnen in Frankfurt nicht noch häufiger genutzt wurden, führt Traffiq auf Baustellen wie die Sperrung der A-Strecke zurück.

Aus der Übersicht der genutzten Fahrkarten geht hervor, dass die Fahrgaststeigerung vor allem am Schülerverkehr liegt. Am stärksten haben im vergangenen Jahr nämlich die Zeitkarten für Auszubildende zugelegt. Traffiq registrierte ein Plus von 7,8 Prozent, woraus die Verkehrsexperten 2,7 Millionen zusätzliche Fahrgäste hochrechnen. Grund für diesen Trend könnte das zum Schuljahresbeginn eingeführte hessenweit gültige Schülerjahresticket für 365 Euro sein. Dagegen stagnierte der Verkauf von Zeitkarten für Erwachsene weitgehend (plus 0,4 Prozent). Die Nutzung von Einzel- und Tagestickets ging zurück. Deren Preis wurde zum Jahreswechsel gesenkt, was sich in der Statistik noch nicht bemerkbar macht.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) zeigte sich erfreut über die Frankfurter Zahlen. „Sie zeigen die Erfolge unserer Bestrebungen, die Attraktivität des Frankfurter Nahverkehrs zu stärken und damit die Mobilität stadtverträglich zu gestalten“, sagte er. Gleichzeitig sieht er einen hohen Handlungsdruck: Das Nahverkehrsangebot müsse angesichts der Zuwachszahlen weiter ausgebaut werden. Schon jetzt gibt es auf vielen Linien Engpässe. Deshalb hat Traffiq zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember auf einigen Verbindungen die Taktzeiten verkürzt. Einem dichteren Fahrplan sind aber gerade auf der Straßenbahn Grenzen gesetzt: Da die städtische Verkehrsgesellschaft VGF nicht genügend Fahrzeuge hat, wurden ältere Bahnen reaktiviert, die keinen barrierefreien Einstieg haben.

Etwas schlechtere Noten

Dieser Komfortmangel hat bei der Fahrgastbefragung 2017 noch keine Rolle gespielt. Dennoch hat sich die Zufriedenheit von 2,61 auf 2,71 verschlechtert. Die Fahrgäste konnten Noten von 1 bis 5 vergeben. Damit wird der Frankfurter Nahverkehr aber immer noch besser bewertet als in anderen Städten. Bundesweit liegt der Notenschnitt bei 2,82. Die leichte Verschlechterung der Frankfurter Bewertung führt Traffiq vor allem auf den Busfahrerstreik Anfang 2017 und die zahlreichen Baustellen zurück.