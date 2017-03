Tempo 30 auf Hauptstraßen: Fahrrad-Club fordert Tempo 30, wo es keinen Radweg gibt

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Düsseldorfer Straße, Am Hauptbahnhof, Baseler Straße – „selbst hartgesottene Radfahrer versuchen, diese Strecke zu meiden“, hat der verkehrspolitische Sprecher des ADFC, Bertram Giebeler, festgestellt. „Fahrspuren zugunsten von Radwegen will hier niemand wegnehmen, also Tempo runter!“, fordert er. Die genannte Strecke ist eines von elf Beispielen, die Giebler jetzt in der Zeitschrift des ADFC aufgelistet hat. Weitere Beispiele, auf denen seiner Ansicht nach Tempo 30 gelten sollte, sind die Friedberger Landstraße zwischen Börneplatz und Egenolffstraße, sowie die Hanauer Landstraße zwischen Ostbahnhof und Intzestraße, „weil der Radweg an vielen Stellen praktisch unbefahrbar ist“. Auch die Berliner und die Schweizer Straße nennt Giebeler.

Spitze Bemerkung

Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hält von der Forderung nichts. „Das wird mit Sicherheit nicht umgesetzt. Die Regelhöchstgeschwindigkeit auf Hauptstraßen ist Tempo 50.“ So sei es auch im Koalitionsvertrag mit CDU und Grünen vereinbart. Ursula Busch, SPD-Fraktionschefin im Römer, verweist auf die Gesetzeslage: Breite Grundnetzstraßen dürfen nicht auf Tempo 30 heruntergebremst werden. Ich halte nichts davon, den Leuten etwas aufzudrücken.“ SPD-Fraktionsgeschäftsführer Holger Tschierschke kann sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen und fragt die ehemalige schwarz-grüne Koalition: „Wer war denn zehn Jahre lang in der Stadtregierung und hat an diesen Straßen zu wenig gemacht?“

„Es gibt eine klare Vereinbarung“, betont CDU-Fraktionschef Michael Prinz zu Löwenstein. „Auf Durchgangsstraßen gilt Tempo 50. Dabei bleibt es.“ Gleichwohl räumt Löwenstein ein, dass es um eine Radwegverbindung von West nach Ost in Frankfurt schlecht bestellt ist. Die Braubachstraße ist wegen der Straßenbahnschienen ungeeignet. Er schlägt deshalb vor, auf der Berliner Straße mindestens Radstreifen wie auf der Mainzer Landstraße abzugrenzen.

„Man kann auf Grundnetzstraßen nicht einfach Tempo 30 einführen, erklärt der Fraktionschef der Grünen im Römer, Manuel Stock. „Bei diesem Vorschlag müsste der Bundesgesetzgeber tätig werden.“

Geteilte Fahrspur

Das gilt auch für einen weiteren Vorschlag des ADFC: Giebeler schlägt vor, auf der mittleren Eschersheimer Landstraße eine „shared bike lane“ einzuführen: Die rechte Spur hätte dann Tempo 30 und Fahrradpiktogramme, die linke Tempo 50. Dort wird überholt und normal zügig gefahren. „Das wird in den USA und Kanada hin und wieder dort eingesetzt, wo es keine Seitenräume mehr gibt und funktioniert ganz gut.“ Der grüne Fraktionschef Stock sieht den Verkehrsdezernenten Oesterling gefordert, sich Gedanken zu machen“. Ein Tempolimit von 30 km/h auf Durchgangsstraßen ist für die FDP-Fraktionschefin Annette Rinn kein Mittel den Radverkehr sicherer zu machen. „Wir sind absolut dagegen“, sagte die Liberale. Auf gut ausgebauten Strecken wie der Friedberger sei das auch „überhaupt nicht vermittelbar“.



