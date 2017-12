Zu früh gefreut. Die US-amerikanische Fast-Food-Kette „Denny’s“ kommt nicht nach Frankfurt. Bei der Ankündigung, die mit dem offiziellen „Denny’s“-Logo unter dem Namen „Denny’s Deutschland“ beworben wurde, handelt es sich um eine Fake-Nachricht. In dem Beitrag auf Facebook hatte es geheißen, „Denny’s“ werde im Dezember 2018 an acht Standorten in Deutschland Filialen eröffnen, die rund um die Uhr geöffnet haben. Wer oder was hinter der Falschnachricht steht, ist unklar. Wir entschuldigen uns für die Veröffentlichung. Amerikanisches Frühstück gibt es also weiter nur in den USA. red

