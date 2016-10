Ermittlungen nach Suizidversuch und Leichenfund: Familientragödie in Frankfurt: Ehemann unter Mordverdacht

Ein Mann will sich das Leben nehmen und springt vom Dach eines Kaufhauses in der Frankfurter City. Die Polizei findet seine Frau tot in der Wohnung – mit einem Beil getötet. Der lebensgefährlich verletzte Ehemann steht unter Mordverdacht.

Nach der Familientragödie in Frankfurt steht der Ehemann der getöteten Frau unter Mordverdacht. Er soll die Mutter von drei Kindern mit einem Beil erschlagen haben. Als Motiv habe er in einem Brief Hass, Rache und Machtdemonstration genannt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag. In dem Schreiben habe der 47-Jährige sich bei den Kindern entschuldigt.

Der Mann war nach der Tat am vergangenen Donnerstag vom Dach eines Kaufhauses in der Frankfurter Innenstadt gesprungen. Er überlebte lebensgefährlich verletzt und ist nicht vernehmungsfähig.

Die 39 Jahre alte Frau starb an Schlägen mit dem Beil, die die Schädeldecke trafen. Das Paar lebte in Trennung und stritt um das Sorgerecht für die Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren. Dieser Streit löste vermutlich die Bluttat aus. Dem Mann sei wohl alles zu viel geworden, und er habe Rache nehmen wollen, sagte die Sprecherin der Ermittlungsbehörde.

Polizisten hatten die Leiche in der Wohnung der Familie entdeckt, als sie die Frau über die versuchte Selbsttötung ihres Mannes informieren wollten. Die Kinder waren zu der Zeit nicht zuhause.