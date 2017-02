Fastnacht in Frankfurt: Fastnachts-Wahnsinn beim Frankfurter Zug: Jeder Zweite feierte mit

Das war nun wirklich etwas anderes als im vergangenen Jahr: Sogar die Sonne lachte beim Umzug des Großen Rats der Frankfurter Karnevalvereine. Im Schatten pfiff der Wind zwar ein bisschen kalt dazu, aber im Vergleich zum stürmischen Vorjahr war dieser Zug ein Narrentraum. Das zeigte sich auch an den Besucherzahlen: Nach Schätzung der Polizei kamen 340 000 Zuschauer – rechnerisch also annähernd jeder zweite Frankfurter und etwas 100 000 Menschen mehr als im Vorjahr. Und das beste von allem: Alles blieb friedlich. Selbst die Sanitäter vom Arbeiter-Samariterbund und den Johannitern hatten an diesem Sonntag kaum etwas zu tun.

Bilderstrecke Frankfurt, Helau! Närrischer Lindwurm zieht durch die City

Durch das Spalier der bunt verkleideten Zuschauer liefen, hüpften, tanzten und fuhren 3000 Narren auf der 3,5 Kilometer langen Zugstrecke durch die Innenstadt. Die meisten Aktiven kamen aus Frankfurter Vereinen, es kamen aber auch Gruppen aus dem süddeutschen Raum, wie die „Schlabbedengla“ aus Bruchsal, die fetzige Guggemusik spielten. Die insgesamt 92 Vereine brachten es auf 203 Zugnummern, da waren 40 Garden, 18 Kapellen, Kostüm- und Tanzgruppen, Kanoniere, 73 Fahrzeuge, zwölf Motivwagen. Darauf teilten die Karnevalisten gegen die Politiker aus: Merkel, Seehofer, Erdogan, Putin und Trump – alle bekamen sie ihr Fett weg. Eintracht-Trainer Nico Kovac wurde als Sieger-Typ gefeiert – hätte seine Mannschaft das nur vor der Niederlage in Berlin gewusst. . .

„Die Leute waren super drauf, es hat wirklich Spaß gemacht“, zog Uwe Forstmann, Sprecher des Großen Rats, nach der letzten Zugnummer (wie immer die fleißigen Mitarbeiter der FES) hochzufrieden Bilanz. „Selbst an Stellen, wo sonst wenig Publikum ist, standen die verkleideten Zuschauer.“

Forstmann, Vorname Uwe, ist das „U“ in der Popband „K.U.K.“ und hatte bei der erstmals veranstalteten „Vor-dem-Zug-Party“ dem Publikum schon auf dem Römerberg eingeheizt, bevor er sich dann mit seinen Freunden in den Zug einreihte.

Sicherheit hatte bei den Vorbereitungen auf den Festtag eine große Rolle gespielt, doch davon merkten Aktive und Publikum nicht allzu viel. Wie berichtet, waren die Straßen des Zugwegs an acht Stellen mit mehr als 60 Betonbarrieren gesichert worden. Und die Polizei war vielerorts präsent. Zum Glück jedoch nicht gefordert. Vielmehr jubelten die Beamten ihrerseits „Helau“ und steckten sich künstliche Rosen an die Uniform und halfen in erster Linie den den Kindern, die vielen Kamellen von der Straße zu sammeln.

Dafür gab’s ein ungewöhnliches Dankeschön: Die Gardemädchen des Carnevalclubs Silberfunken stürzten in ihren lilafarbenen Röcken auf jeden Polizisten, den sie am Zugweg sahen, los, umringen den arglosen Beamten – und knutschen ihn dann regelrecht ab. Ein Küsschen gab’s auf jede Wange: Die Männer in den Uniformen waren erst überrumpelt, dann lachten sie. „Die Polizisten sollen auch Spaß haben“, erklärt Tanztrainerin Nicole Giebler. „Die sind für uns und unsere Sicherheit da, also muss man auch mal was zurückgeben.“

Küsse wurden auch auf dem Römerberg verteilt, die Stimmung war riesig. Kunststück, hatte doch gleich einer der ersten Wagen kiloweise Goldtaler auf die Ehrentribüne und die dort stehenden Politiker regnen lassen. Das war was für den Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU), der mit seinen Parteikollegen Stadtrat Markus Frank und OB-Kandidatin Bernadette Weyland auf der Tribüne jubelte, wo auch Polizeipräsident Gerhard Bereswill das Treiben verfolgte.

Oberbürgermeister Peter Feldmann, der am Tag zuvor die Herrschaft über das Rathaus verloren hatte (siehe unten) fuhr zuerst mit Axel Heilmann, Präsident des Großen Rates, an der Zugspitze, am Römerberg stieg er vom Wagen und begrüßte in den folgenden Stunden vor der Ehrentribüne manchen Sitzungspräsidenten mit Handschlag und viele Tänzerinnen mit Umarmung und Küsschen. „Es ist ein schöner Umzug, total problemlos“, sagte er.

