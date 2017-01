Luftverschmutzung: Feinstaubwerte nur an Neujahr hoch

In Stuttgart wurde vor Weihnachten Feinstaubalarm ausgelöst. Die Belastung mit den kleinen Rußpartikeln in der Luft war groß, und die Wetterlage war so, dass die Stadt im Neckartal nicht richtig durchlüftet wurde. Die Stadt appellierte an die Bürger, das Auto möglichst stehen zu lassen. Erwachsene durften zum Kinderpreis mit Bussen und Bahnen fahren. Trotzdem wurden in Stuttgart auch im vergangenen Jahr die EU-Vorgaben zur Luftreinhaltung nicht eingehalten.

Frankfurt ist von solchen Verhältnissen weit entfernt. Die Feinstaubbelastung ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. In der Friedberger Landstraße, die wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der engen Häuserschluchten besonders problematisch ist, wurde 2016 der Grenzwert nur an sieben Tagen überschritten. An der Messstation am Höchster Bahnhof war das sogar nur einmal der Fall.

Gute Luft dank Wetter

So gering war die Belastung noch nie, seit 2005 eine EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung in Kraft getreten ist. Demnach wird eine Überschreitung des Limits von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft nur an 35 Tagen toleriert. Diese Grenze ist in der Friedberger Landstraße zuletzt 2011 überschritten worden. Nach Einschätzung des Hessischen Landesamts für Umwelt liegen die vergleichsweise guten Werte im vergangenen Jahr, die auch in anderen hessischen Städten gemessen wurden, in erster Linie an der Witterung. Der Frankfurter Magistrat macht dafür auch die Umweltzone verantwortlich.

Eindeutig ist, was die Ursache für die hohen Feinstaubwerte am Neujahrstag ist: das Silvester-Feuerwerk. Kurz nach dem Jahreswechsel schnellen die Werte regelmäßig explosionsartig in die Höhe. In der Friedberger Landstraße wurde um 0.30 Uhr der Höchstwert von 553,5 Mikrogramm gemessen. Das ist viel im Vergleich zu Tagen ohne Feuerwerk, aber deutlich weniger als beim Jahreswechsel 2015/16, als ein Rekordwert von 1231 Mikrogramm registriert wurde.

Diesel bleibt ein Problem

Nach wie vor ungelöst ist das Problem Stickstoffdioxid, das vor allem aus Dieselmotoren in die Luft gelangt. Der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ist auch 2016 voraussichtlich erneut überschritten worden. Darauf deuten die Monatswerte hin. Wegen der schlechten Luft hat die Deutsche Umwelthilfe das Land Hessen als für die Luftreinhaltung zuständige Behörde verklagt. Der Magistrat sieht wenig Möglichkeiten, Verbesserungen zu erreichen. Denn am Problem, dass Dieselfahrzeuge in der Realität mehr Schadstoffe ausstoßen als sie theoretisch sollten, könne die Stadt nichts ändern.