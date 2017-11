Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt: Feldmann erneut zum OB-Kandidaten gewählt

Die Frankfurter SPD hat am Freitagabend Oberbürgermeister Peter Feldmann auf einem Parteitag zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr nominiert.

Mit einer großen Mehrheit ist Peter Feldmann erneut zum SPD-Kandidaten für den Posten des Frankfurter Oberbürgermeisters gewählt worden. Der 59 Jahre, der seit 2012 im Amt ist, erhielt bei einem Parteitag am Freitagabend 229 von 236 abgegeben Stimmen. In seiner Bewerbungsrede verwies er auf die seiner Ansicht nach positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Er kündigte für den Fall seiner Wiederwahl unter anderem einen weiteren Stopp von Mieterhöhungen bei öffentlichen Wohnbaugesellschaften sowie eine Senkung der Fahrpreise für Busse und Bahnen an.

Mit 98,3 Prozent hat die Frankfurter SPD Peter Feldmann zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar 2018 gewählt. Von 233 Delegierten stimmten 229 mit Ja, einer mit Nein. Es gab drei Entaltungen.

Erstmals attackierte er auch seine CDU-Gegenkandidatin Bernadette Weyland wegen deren kritischer Haltung zum geplanten neuen Wohngebiet am nordwestlichen Stadtrand. Er warf ihr vor, sie wolle lieber die Frankfurter Stadtteile „mit Beton zuschütten“.

(mu/red)