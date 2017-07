OB muss Facebook-Posting löschen: Feldmann unterliegt vor Gericht gegen AfD und Frauke Petry

Bild-Zoom Das mittlerweile gelöschte Facebook-Posting des Oberbürgermeisters.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) unterliegt im Streit mit der AfD. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof zwingt Feldmann, einen gegen die damalige Parteivorsitzende Frauke Petry gerichteten Facebook-Beitrag von vergangenem März zu löschen. Der Oberbürgermeister forderte darin den Wirtschaftsclub Rhein-Main dazu auf, die zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladene AfD-Politikerin wieder auszuladen. "Die ganze Aktion gibt völlig unnötig den Rechtspopulisten eine Plattform und wirft einen Schatten auf die anständigen Frankfurter Unternehmer und unsere liberale Stadt", schrieb Feldmann. "Die konstruktiven Kräfte im Wirtschaftsclub täten gut daran, jetzt ein klares Zeichen zu setzen!“Der Wirtschaftsclub lud Petry daraufhin tatsächlich aus. Doch die AfD zog gegen den Frankfurter Oberbürgermeister vor Gericht. In erster Instanz unterlag die Partei. Das Verwaltungsgericht Frankfurt lehnte im April den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab. Doch diese Entscheidung wurde nun vom Verwaltungsgerichtshof gekippt. Die Kassler Richter sehen in Feldmanns Anti-AfD-Aufruf einen Verstoß gegen das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebots, an das er sich als Amtsträger im politischen Meinungskampf halten muss. Der Oberbürgermeister habe die "geistig-diskursive Auseinandersetzung" mit der AfD verlassen und "sich darauf beschränkt, gegen diese Stimmung zu machen", heißt es in dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshof.Dass Feldmann sich nicht als Rathauschef sondern als Privatperson gegen Petrys Auftritt ausgesprochen haben will, ließ das Gericht nicht gelten. Denn seine Facebook-Seite, auf der die Äußerung veröffentlicht wurde, werde "als offizieller Account des Oberbürgermeisters" ausgewiesen und sei zudem mit der Internetseite der Stadt verlinkt, so die Richter. Durch die Formulierung "unsere liebe Stadt" nehme er außerdem auch inhaltlich die Amtsautoriät des Oberbürgermeisters für sich in Anspruch.Der Facebook-Eintrag ist inzwischen bereits gelöscht. "Ich werde mich selbstverständlich an die Gerichtsentscheidung halten", lässt sich Feldmann zitieren. "Wenn Sie mich als Mensch fragen, bleibe ich allerdings bei meiner Auffassung."Rechtsanwalt Christian Conrad, der die AfD in diesem Fall vertrat, nahm den Erfolg zum Anlass, nochmal auszuteilen. "Mit den Ressourcen eines Regierungsamtes politische Konkurrenten niederzumachen sollte diktatorischen Regimen vorbehalten bleiben. Deutschland ist nicht die Türkei.", so der Kölner Jurist. "Leider begreifen viele Politiker nicht, dass sie nach der Wahl in ein Amt nicht mehr nur Parteipolitiker sind, sondern die Vertreter aller Bürger.“