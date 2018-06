Amtseinführung: Feldmanns Vision: Wie der OB Frankfurt entwickeln will

Frankfurt. „Frankfurter ist, wer Frankfurter sein will“. Dieses Wort von Altoberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) führte gestern ihr Nachfolger Peter Feldmann (SPD) in seiner viertelstündigen Rede zur Amtseinführung weiter. „Wir treffen jeden Tag Menschen, die diese Stadt im Herzen tragen“, sagte er. Wer durch die Innenstadt streife, finde ein kosmopolitisches Lebensgefühl wieder. Frankfurt habe das Zeug dazu, Vorbild zu werden. Hier werde vorgelebt, „wie eine große Metropole einen sozialen Zusammenhalt findet und wie Vielfalt funktioniert“.

2000 Einladungen

2000 Einladungen hatte das Protokoll der Stadt verschickt, 500 Zusagen waren eingegangen. Sie feierten im Kaisersaal.

Feldmann sieht Frankfurt auf dem Weg zur idealen Stadt. Selbstverständlich ist Frankfurt dabei schon vorangekommen, wo doch Feldmann schon sechs Amtsjahre hinter sich hat.

Menschen strömten zu hunderten in die neue Altstadt. Das sei auch „ein Verdienst der Frankfurter Politik, die den Bau eng begleitet hat“, betonte der OB. Das Motto des kürzlich verstorbenen ehemaligen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann „Kultur für alle“ erweiterte Feldmann zum Begriff „Stadt für alle“. Für ihn beinhaltet das die Mahnung, Teilhabe zu ermöglichen. Es sei „ein Auftrag, die ideale Stadt zu bauen“. In dieser Metropole könnten sich Kinder und alte Menschen sicher bewegen, es gebe bezahlbare Wohnungen, exzellente Bildungsangebote und Schulgebäude, in denen sich Lehrer und Kinder gerne aufhielten. Es gebe günstigen Nahverkehr, in dieser Stadt nutzten die Menschen lieber das Rad als das Auto, der Verkehr reiße die Menschen nicht aus dem Schlaf. Die ideale Stadt sei die, in der sich die Menschen auf Plätzen und Straßen versammelten, „in der es ein Miteinander gibt – und kein Gegeneinander“.

In wenigen Wochen werden die Kindergärten in Frankfurt kostenlos sein, sagte das Stadtoberhaupt. „Dem Ziel der idealen Stadt, für das ich die letzten sechs Jahre gestritten habe“, will Feldmann weiter näher kommen. „Ich sehe eine Stadt, die mit dem dann eröffneten Romantik-Museum, mit dem Historischen Museum, dem Institut für Stadtgeschichte, eine Stadt, die ihr kulturelles Erbe pflegt.“ Und dann fuhr er fort: „Eine Stadt, die am Willy-Brandt-Platz ein wegweisendes Schauspiel- und Opernhaus ihr Eigen nennt. Eine Stadt, die stolz darauf ist, die Wiege der elektronischen Musik zu sein und diese Kunstrichtung mit dem neuen Momem in die Zukunft führt. Eine Stadt, die die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz als Chance begreift.“ Die Aufgabe, die Stadt weiterzuentwickeln, „zur idealen Stadt“ sei aber „eine Aufgabe für alle Menschen in dieser Stadt“.

Zuvor war Feldmann von Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU) in das Amt eingeführt worden. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni 2024. Einen Amtseid musste der heute 59-Jährige nicht ablegen, weil er das bereits nach seiner Wahl 2012 getan hatte.

Ehefrau gratuliert

Am 11. März dieses Jahres hatte Feldmann im zweiten Urnengang mit über 70 Prozent der Stimmen vor der CDU-Kandidatin Bernadette Weyland die OB-Wahl gewonnen. Bürgermeister Uwe Becker (CDU) überreichte Feldmann die Ernennungsurkunde. Der Oberbürgermeister trug die goldene Amtskette der Stadt (Wert: je nach Goldpreis rund 15 000 Euro).

Seine Ehefrau Zübeyde gratulierte Feldmann nach der Übergabe der Ernennungsurkunde mit einem Küsschen links und rechts auf die Wange und einem Handschlag. Zur Feier des Tages trug die 31-Jährige ein blau-, rot- und lila geflecktes ärmelloses Sommerkleid. Dazu passende knallrote Pumps.