Felix Ruhöfer schuf in Frankfurt zusammen mit Jakob Sturm neue Räume für die Kunst. In Hinterhäusern und leerstehenden Amtsstuben richteten sie bezahlbare Ateliers für junge Künstler ein - und stoppten so die Karawane nach Berlin. Dafür widmen wir dem Kunstbesessenen Folge 266 unserer Serie "Der Rote Faden", in der wir jede Woche Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Sie könnten als Kanonenkugeln durchgehen, wären sie nicht ein bisschen zu oval und wäre nicht diese sanfte Einbuchtung an der einen und die leichte Zuspitzung an der anderen Seite. 73 Kugeln liegen verstreut im Erdgeschoss der Gutleutstraße 8-12 auf dem Boden. Eine Frau, die Handschuhe und Mundschutz trägt, umwickelt jede Einzelne mit Schaumstoff und stapelt sie in eine großen Holzkiste. Die Ausstellung in der „Basis“ ist zu Ende, die Kugeln gehen zurück ins Atelier des Berliner Künstlers Julian Charrière.

Die vermeintlichen Kanonenkugeln sind in Wahrheit mit Blei ummantelte Kokosnüsse. Sie stammen vom Bikiniatoll, wo von 1946 bis 1958 Atombombentests durchgeführt wurden. „Vorher hatte die US-Regierung versprochen, den Ureinwohnern das Atoll zurückzugeben. Aber das war unmöglich, die Inseln sind radioaktiv verseucht und unbewohnbar – genauso wie diese Kokosnüsse verstrahlt sind. Daher auch die Ummantelung“, erklärt Felix Ruhöfer. Der 45-Jährige ist in seinem Element, Kunst sehen, zeigen, verstehen, das ist, was er am liebsten tut. Die Schau „There will come soft rains“ hat er kuratiert, wie so viele in der „Basis“, den Atelierhäusern im Bahnhofsviertel.

Dabei würde man den eher ernsthaft daherkommenden Mann an diesem Tag eher in einem Steuerfachbüro als in der Kunstbranche vermuten: Kurzes braunes Haar, Hemd, nur der oberste Knopf geöffnet, Jeans, klassische Schuhe. Aber da ist Begeisterung, wenn er über Kunst spricht, über seine Arbeit und die Werke, mit denen er zu tun hat. Für Ruhöfer ist das pralles Leben: In seinen Augen reflektiert Kunst immer soziale Prozesse.

Gemeinsam mit dem Künstler Jakob Sturm hat Felix Ruhöfer 2006 „Basis“ gegründet, einen Verein, der sich selbst als Produktions- und Ausstellungsplattform bezeichnet und der tatsächlich beides bietet: Er vermietet bezahlbare Ateliers für Künstler und organisiert Ausstellungen. Der Ursprung liegt in der Elbestraße 10, einst eine „marode Schrott-Immobilie“, sagt Ruhöfe.

Kennengelernt haben sich die Gründer bei „Raumpool Rhein-Main“ – so nannte sich eine Gruppe von Künstlern und Kuratoren, die Anfang der 2000er Jahre versuchte, in der sehr institutionell geprägten Frankfurter Kunstszene einen Platz für junge Künstler zu erobern. Schüler der Städelschule, der Offenbacher Hochschule für Gestaltung und der Forsythe Dance Company waren dabei. Sie nutzten leerstehende Gebäude als vorübergehende Ateliers und Galerien, bespielten auch öffentliche Flächen. „Das lief auch gut, aber die Umzüge waren jedes Mal anstrengend. Viele Künstler hatten das Gefühl, mehr mit Kisten packen als mit Kunstproduktion beschäftigt zu sein, und so brach die Gruppe immer mehr auseinander, bis nur noch Jakob und ich übrig waren.“

Als die beiden das leerstehende Hinterhaus an der Elbestraße entdecken, beschließen sie, sesshaft zu werden. Sie nennen ihre Gemeinschaft „Basis“, um den Kontrast zu ihrem früheren „Herumnomadieren“ zu unterstreichen. Es entstehen 35 Ateliers, Künstler finden eine Bleibe für ihr kreatives Schaffen und müssen eine für Frankfurter Verhältnisse geringe Miete zahlen. Doch es sind zu wenige Ateliers, als dass der Verein sich finanziell selbst tragen könnte. Ruhöfer und Sturm bauen die „Basis“ aus, können 2008 auch noch das einstige Nobel-Hotel „Silvaner“ an der Gutleutstraße für die Kunst anmieten.

Die Immobilie, in der zuletzt Amtsstuben der Landesbildstelle untergebracht waren, ist damals noch im Besitz des Landes Hessen. Den Künstlern wird ein auf zwei Jahre befristeter Mietvertrag gewährt, der dann doch viel länger läuft. 2016 kauft die Stadt Frankfurt das Gebäude und gibt den „Basis“-Leuten einen unbefristeten Vertrag. „Das waren spannende Räume, wenn auch in schlechtem Zustand. Wir haben sie auf eigene Kosten saniert, natürlich nur mit dem Nötigsten“, sagt Ruhöfer. Vergeben sind die neuen Ateliers so schnell wie die ersten.

Sieben bis acht Ausstellungen zeigt die neu entstandene Künstlergemeinschaft anfangs jährlich. So wollen sie erreichen, dass die Frankfurter sie wahrnehmen, viele Werke von Künstlern aus der „Basis“ sind zu sehen, immer aber auch Künstler, die anderswo ansässig sind. „Wir wollten uns nicht abkoppeln, kein Offspace sein“, sagt er.

