Interview zum Weltfrauentag: Feminismus mit Muckis: Studentin Rosina macht's vor

Jeder kennt das Klischee: Feminismus ist ein Relikt aus der ideologischen Mottenkiste – und seine Anhänger zumeist freudlos-verkniffene Kampf-Emanzen.

Höchste Zeit, Rosina Sfyridou (28) kennenzulernen: Die Frankfurter Studentin bringt in ihrem Leben zusammen, was für manche nur schwer vereinbar scheint: Auf Instagram zeigt die bekennende Feministin ihren fitten, trainierten Körper alt. Warum das eine das andere nicht ausschließt, weshalb der Weltfrauentag immer noch wichtig ist und warum auch Männer Feministen sein sollten, verrät sie im Interview mit Michael Forst.

Heute ist der Weltfrauentag – welche Bedeutung hat er für Dich?

ROSINA SFYRIDOU: Ich zelebriere den ganzen Tag meine Weiblichkeit! Kleiner Spaß. Ich finde es schön, wenn man sich darauf besinnt, was in der Vergangenheit bereits in Sachen Frauenrechtsbewegung getan wurde. Aber vor allem auch darauf, was noch getan werden muss. Wer sich dafür interessiert: in Frankfurt gibt es dazu verschiedene Veranstaltungen wie eine Demo an der Hauptwache oder ein Film aus der Reihe „Femme Totales“ im „Orfeos Erben“-Kino.

Bild-Zoom "My body, my rules": Als "Pumping Athena" postet die Studentin auf Instagram "Bilder zum Thema Fitness und Ernährung, die inspirierend und motivierend wirken sollen".

Was verbindest Du mit dem Begriff "Feminismus"?



Der Begriff ist im historischen Kontext zu betrachten. Heutzutage redet man vom „Post-Feminismus“. Hierbei geht es um mehr als um Frauenrechte. Es geht um Selbstbestimmung jeglicher Art. Sei es in der sexuellen Orientierung oder in ethnischen- und Klassenkontexten. Margarete Stokowskis Buch „Untenrum frei“ formuliert den Feminismus-Begriff so, dass „alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität und ihrem Körper dieselben Rechte und Freiheiten haben sollen.“ Aber natürlich gibt es gewisse Strukturen und Werte in der Gesellschaft, dessen man sich als Frau bewusst werden sollte (zum Beispiel: Wie entstehen Schönheitsideale?). Und dann kann man sich immer noch dafür oder dagegen entscheiden, aber dann hatte man auch eine reelle Wahl.

Weißt Du, warum in der Wahrnehmung nicht weniger Menschen Feminismus immer noch verbunden wird mit freudlosen, ideologischen „Mann-Weibern“?



Ich schätze, dass es in jeder Strömung Extreme gibt. Und diese fallen eben eher auf als diejenigen, die für einen differenzierten Diskurs einstehen.



Wie bewertest Du die Verdienste von Alice Schwarzer und "Emma" für unsere Gesellschaft?



Alice Schwarzer hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Mit "Emma" hat sie eine Generation geprägt und viele Frauen inspiriert.



Der antibiologistische Ansatz einer Alice Schwarzer vertritt die These, dass sogenannte typisch männliche und weibliche Eigenschaften nur anerzogen sind. Sind sich Frauen und Männer tatsächlich „von Haus aus“ so ähnlich?



Bild-Zoom "Gleichberechtigung entlastet auch den Mann": Rosina Sfyridou sieht in der Emanzipation Chancen für beide Geschlechter.

Wenn man verschiedene Gesellschaften miteinander vergleicht, kann man feststellen, dass es unterschiedliche Verständnisse von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ gibt. Unsere Rollenbilder sind sozial konstruiert, das stimmt. Aber es gibt Unterschiede was die Physis betrifft. Beispielsweise ist es natürlich, dass sich Jungs auch mal raufen. Und das sollten sie auch dürfen. Aber wenn sie Kleider anziehen wollen, dann sollten sie auch das dürfen.

Was würdest Du Frauen erwidern, die von sich sagen, sie seien keine Feministinnen?



Ich würde meinen, dass sie sich noch nicht näher mit dem Begriff auseinandergesetzt haben. Und dann würde ich ihnen eine Literaturliste zukommen lassen (lacht). Für mich ist jede Frau eine Feministin, die versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihre Schönheitsideale selbst setzt. Siehe Frida Kahlo. Eine Monobraue zum Verlieben!



Sollten auch Männer Feministen sein?



Definitiv ja! Denn der Feminismus kommt ja auch dem Manne zu Gute. Auch der Mann muss sich emanzipieren. Und wie toll wäre das, wenn auch er nicht mehr versuchen müsste, zwanghaft gesellschaftlichen Erwartung gerecht zu werden, wie etwa eine ganze Familie allein ernähren zu müssen, weil das der Standard ist. Weil Frauen immer noch weniger verdienen. Weil Frauen durch die Schwangerschaftszeit weniger Rente erhalten.

Bild-Zoom Rosina Sfyridou: "Jede Frau, die ihren Weg geht, ist eine Feministin."

Die Schauspielerin Emma Watson hat kürzlich den Zorn einiger Frauen auf sich gezogen, weil sie sich für die Zeitschrift „Vanity Fair“ knapp bekleidet fotografieren ließ. Der Vorwurf: Man könne nicht seinen Körper zur Schau stellen und gleichzeitig Feministin sein wollen. Wie denkst Du darüber?

Das halte ich für Blödsinn. Ein feministischer Grundsatz lautet: „My body, my rules“. Jede Frau sollte selbst wählen, ob und wie sie ihre Reize präsentiert.

Du zeigst als „Pumping_Athena“ auf Instagram selber Deinen durchtrainierten Körper. Hast Du Dir deswegen schon mal ähnliche Kritik wie Emma Watson anhören müssen?



Tatsächlich habe ich bisher nur positives Feedback bekommen. Und das überwiegend von Frauen. Sie fühlen sich bestärkt und inspiriert auch etwas für ihr persönliches Wohlbefinden zu tun. Das ist das schönste Kompliment, was ich mir vorstellen kann.

Ich möchte speziell Frauen dazu ermutigen, Krafttraining zu betreiben. Ohne die Angst „bullig“ zu werden, denn die ist vollkommen haltlos. Es gibt unzählige Gründe, die für das Training mit Gewichten sprechen. Angefangen von gesundheitlichen Aspekten, bis hin zum Selbstwertgefühl, das sich mit wachsender Kraft auch steigert. Frauen haben oft Hemmungen was das Schwitzen in der Öffentlichkeit angeht. Und die Schminke... Hilfe! Hinzu kommt, dass der Freihantelbereich im Fitnessstudio eine Männerdomäne ist. Man fühlt sich unsicher und es kostet eine Menge Überwindung. Aber: Wow – dieses Gefühl, wenn man es geschafft hat!



Und was erwiderst Du auf das Argument, damit den „männlichen Blick“ zu bedienen, der in Frauen Lust-Objekte sieht?



Dazu kann ich nur sagen: Da sollte man am „männlichen Blick“ ansetzen.

Was ist denn immer noch im Argen im Verhältnis zwischen Frauen und Männern?



Die Mann-Frau-Beziehung ist gar nicht so das zentrale Problem, was ich sehe. Es ist mehr die Gesellschaft, die einen großen Druck auf beide Parteien ausübt. Die Frau soll Karriere machen und gleichzeitig die perfekte Mutter sein, die backt, kocht und bügelt und das am besten zwischen mehreren Geburten und vor 35. Und der Mann muss der Ernährer sein, der starke Held, darf nicht schwächeln, aber soll gleichzeitig mitfühlend/sensibel und der perfekte Familienvater sein.

Wir können unseren kommenden Generationen ein liberaleres Denken vermitteln. Aber das scheint mir im Moment rückläufig zu sein, wenn ich mir Bücher wie „Prinzessin Lilliefee“ anschaue. Kinder brauchen Vorbilder. Und die sollten prägend sein.