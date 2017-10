Rohrbruch: Fernwärmeversorgung in Nied, Schwanheim und Goldstein unterbrochen

Frankfurter Westendstraße Vandalismus im irakischen Konsulat: Flagge geklaut, Wände beschmiert

Frankfurt. Bei einem Einbruch in das irakische Generalkonsulat in Frankfurt haben rund zehn Täter am Samstag eine Flagge entwendet und stattdessen eine Peschmerga-Fahne gehisst. Außerdem sprühten sie Graffitis an die Wände des Gebäudes. mehr