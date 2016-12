Vorverkauf beginnt am Dienstag: Festival Barock am Main zieht in Höchster Porzellan-Manufaktur

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Zehn Jahre lang hat Theatermann Michael Quast im Garten des barocken Bolongaropalasts gespielt und das Festival „Barock am Main“ zu einem weit über die Grenzen Frankfurts hinaus beliebten Kultur-Ereignis geformt. In der kommenden Saison wird der Garten nicht nutzbar sein, und wahrscheinlich werden die Arbeiten am Bolongaropalast bis 2020 andauern (wir berichteten). Quast und sein Ensemble suchten deshalb seit Monaten nach einem Ersatz-Spielort, und der ist nun gefunden: Es wird der Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur (HPM) in der Palleskestraße.Dort wird, wie im Bolongaropalast, die Bühne vor das dreiflügelige Gebäude gebaut; auch die überdachte Tribüne findet ihren Platz. „Wir müssen nur etwas schmaler bauen“, sagt Quast: Statt 500 werden wahrscheinlich pro Vorstellung nur etwa 450 Plätze zur Verfügung stehen. Das kleine Manko wird laut Quast jedoch durch die Möglichkeiten ausgeglichen, die die HPM bietet: „Wir haben die nötigen Anschlüsse für unsere Lichttechnik, und es gibt Platz für weitere Infrastruktur.“Angedacht ist, auch Führungen durch die Manufaktur als Vorprogramm anzubieten. Außerdem will die HPM einen Sammler-Becher mit „Barock am Main“-Motiv auf den Markt bringen. Jede Eintrittskarte ist deshalb zugleich auch ein Zehn-Euro-Gutschein für das Angebot der Manufaktur.Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Der Karten-Vorverkauf beginnt am Dienstag, 6. Dezember, unter Telefon (0 69) 407 66 25 80 oder unter www.barock-am-main.com