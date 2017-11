Mysteriöser Brandfall: Feuer, Benzingeruch und zwei Tote

Es waren dramatische Szenen: In der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr schlugen Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Fechenheimer Mehrfamilienhauses. Eine Frau mit drei Kindern war in der Wohnung im zweiten Stock eingeschlossen, die anderen Bewohner standen vorm Gebäude. Zwei Polizisten drangen ins Haus vor und retteten die Familie. Alle sechs Personen wurden mit leichter Rauchgasvergiftung ambulant im Krankenhaus behandelt.

Bild-Zoom Die Haustür ist am Tag nach den Flammen versiegelt.

Die Branddirektion berichtet, dass zu dem nächtlichen Feuer mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts ausrückten. Sie brachten den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderten die Ausbreitung der Flammen. Einsatzkräfte brachten den Mieter (64) der Brandwohnung und seinen Bekannten (36) ins Freie, beide Männer hatten bewusstlos in der Wohnung gelegen. Die zwei Patienten wurden von Notärzten erstversorgt und ins Krankenhaus gefahren. Die Mediziner konnten ihre Leben aber nicht mehr retten.

Mysteriös wird der Brandfall dadurch, dass Anwohner einen Knall gehört haben wollen und die Polizei von einem Benzingeruch in der Wohnung berichtete. Was es mit alledem auf sich hat, war gestern noch nicht ganz klar. „Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ist die betroffene Wohnung durch Ausbringen von Benzin vorsätzlich in Brand gesetzt worden“, hieß es aus dem Polizeipräsidium.

Ermittlung beginnt heute

Ob die Explosion eine Folge des Feuers war oder das Feuer durch eine Explosion entzündet wurde, soll ab dem heutigen Montag untersucht werden. Auch die Leichen der beiden Verstorbenen werden untersucht. Die Ermittlungen zur Todesursache hat das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 übernommen.

Die Polizei konnte gestern noch nicht sagen, wie lange das Haus mit seinen sieben Wohnungen evakuiert bleiben muss. Laut Schätzung der Feuerwehr ist in der Brandnacht ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 300 000 Euro entstanden. Der Rauch sei in alle Zimmer gedrungen, Löschwasser habe Schäden verursacht. Einige der 15 obdachlos gewordenen Bewohner sind bei Bekannten und Verwandten untergeschlüpft oder wurden von der Stadt untergebracht.

Am Tag nach der Tragödie fällt Regen im kleinen Martin-Böff-Weg, wo das Brandhaus steht. Im ersten Stock links, halb verborgen hinter einem hohe Baum, weisen eine zerschlagene Fensterscheibe und eine dünne Rußspur über dem Fenster auf die Wohnung hin, in der das Feuer in der Nacht zum Samstag loderte. An der Haustür klebt ein Siegel der Polizei über dem Schloss. Keiner darf hinein in das Haus.

„Ein Russe und ein Pole“

Rudolf W. wohnt einige Häuser weiter. „Ich habe den Lärm gehört, habe mir was angezogen und bin dann raus, schauen“, sagt der 87-Jährige gestern. Die beiden Männer, die ums Leben kamen, kannte er nicht. „Nachbarn haben erzählt, dass die gerne getrunken haben.“ Was W. aufregt: „Sie könnten vielleicht noch leben, wenn die Feuerwehr früher durchgekommen wäre. Aber da stand wieder ein Auto, so dass man nicht herumkam.“ Die Polizei und Feuerwehr berichteten hingegen nicht von größeren Komplikationen beim Einsatz.

Eine Nachbarin, die in einer Wohnung direkt neben dem Brandhaus wohnt, erzählt: „Da ist ständig gesoffen worden.“ Der Wohnungsmieter sei Russe und wohl sehr aggressiv gewesen. Die Polizei sei öfter dagewesen. Früher habe der Mieter mit seiner Familie im ersten Stock gewohnt, doch „die Frau und seine Kinder sind weggelaufen“. Der Freund des Mieters, der ebenfalls ums Leben kam, sei Pole – und dem Alkohol ebenfalls zugeneigt gewesen.

