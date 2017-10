Frankfurt: Feuer am Union-Investment-Haus im Bahnhofsviertel

Sportevent in Frankfurt Marathon sorgt am Sonntag für Verkehrsbehinderungen

Frankfurt. Autofahrer müssen am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen in Frankfurt rechnen. Grund ist der 36. Frankfurt Marathon. Dieser beginnt um 10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage und endet voraussichtlich gegen 16.45 Uhr an der Festhalle in Frankfurt. mehr