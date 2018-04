Ungewöhnliche Rettung für die Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwache. Diese mussten am Donnerstagabend eine eingeklemmte Hündin aus einem Zaun befreien. Gegen 19.20 Uhr alarmierten Sicherheitskräfte der Messe die Feuerwehr und teilten mit, dass sich ein Hund im Zaun des Messegeländes an der Philipp-Reis-Straße in eine missliche Lage gebracht habe und sich nicht aus eigener Kraft befreien könnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das zutrauliche und offenbar unverletzte Tier mit einem hydraulischen Spreizer jedoch schnell befreien.

Bild-Zoom Diese süße Hündin wurde von der Feuerwehr aus einem Zaun gerettet.

Nach der Rettung habe sich das Weibchen bei den Einsatzkräften sichtlich wohl gefühlt, berichtet die Frankfurter Feuerwehr. Die gepflegte Chow-Chow-Hündin wurde zunächst auf der Wache aufgenommen, ehe sie in das Tierheim nach Fechenheim gebracht wurde. Hinweise auf den Eigentümer gibt es bislang nicht.

Der Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung von 1841 e.V. in der Ferdinand-Porsche-Str. 2-4 in Fechenheim sucht nun nach dem Eigentümer. Kontaktdaten sind hier zu finden: www.tsv-frankfurt.de

red