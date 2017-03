Neubau an zentraler Stelle gewünscht: Feuerwehr braucht mehr Platz

Vor zwei Jahren forderten einige Berkersheimer, das im Osten des Stadtteils geplante Baugebiet in den Süden an die Grenze zu Preungesheim zu verlegen. Nun greift auch die Freiwillige Feuerwehr diesen Vorschlag auf.

Eigentlich macht das Berkersheimer Feuerwehrhaus auf den ersten Blick noch einen guten Eindruck. Trotz seiner mehr als 40 Jahre sieht es gepflegt aus, das Dach, durch das es hinein zu regnen begann, wurde vor kurzer Zeit erst abgedichtet. „Wir kümmern uns auch um unser Haus, machen vieles selbst“, sagt Thomas Gärtner, der stellvertretende Leiter der freiwilligen Wehr. Und doch muss es eigentlich neu gebaut werden. „Es entspricht einfach nicht mehr den heutigen Standards“, sagt Dirk Rübesamen, Stadtbrandinspektor und somit Chef der freiwilligen Feuerwehren in Frankfurt. Dass die Einsatzkleidung etwa, die schweren Jacken und Helme, neben den Fahrzeugen in der Halle hängen, sei eigentlich nicht tragbar, erklärt Wehrführer Stefan Polzin.

Bild-Zoom Vom Berkersheimer Norden will die Feuerwehr in den Süden umziehen.

Anbauten wären nötig, auch für separate Umkleiden für die Frauen und Gruppenräume – doch auf dem engen Grundstück in der Gasse „An der Roseneller“, mitten zwischen den Wohnhäusern, ist dafür kein Platz. „Die Branddirektion kennt das Problem. Und auch Geld gibt es. Wir stehen auf Platz sieben der Prioritätenliste für die freiwilligen Feuerwehren. Doch es fehlt an Grundstücken“, sagt Gärtner.

Nun sehen die Berkersheimer Floriansjünger eine Chance, das Grundstücksproblem zu lösen. Klar ist: Für einen größeren Neubau gibt es in Berkersheim keinen Platz. Zwar ist das Baugebiet Berkersheim-Ost in Planung, ein Feuerwehrhaus ist dort aber nicht vorgesehen. Zumal die Lage, ganz am östlichen Ortsrand, alles andere als ideal wäre. Doch viele Berkersheimer und der Ortsbeirat schlagen seit einiger Zeit vor, das Baugebiet in den Süden des Stadtteils zu verlagern – an den Dachsberg, die einzige Ausfahrt aus dem Stadtteil nach Frankfurt. Hier, neben dem Preungesheimer Gewerbegebiet August-Schanz-Straße, sei auch für ein neues Feuerwehrhaus ein idealer Standort, sagt Polzin.

Schleusen vorgeschrieben

Wenn ein passendes Grundstück für einen Neubau gefunden würde, mache das auf jeden Fall Sinn, erklärt Rübesamen. „Und das sieht die Branddirektion genauso.“ In der Prioritätenliste der Freiwilligen Feuerwehren stehe Berkersheim an siebter Stelle bei Investitionen. „Gut ist, dass die Stadtverordneten jedes Jahr Geld für die Feuerwehrhäuser bereit stellen.“

Gärtner kommt zurück auf die Einsatzkleidung, die an großen Ständern hinter den Einsatzfahrzeugen hängt. „Kommen wir vom Einsatz zurück, ist die Kleidung kontaminiert.“ Mit Rauch, aber auch anderen chemischen Stoffen, die bei einem Brand frei werden und die gesundheitsschädlich sind. Daher seien heute eigentlich Schleusen zur Dekontaminierung, zur Entgiftung der Einsatzkleidung und -geräte bei allen Feuerwehren Standard: Ein System aus mehreren Räumen zwischen Fahrzeughalle und Umkleiden, mit einer Dusche am Ende, um sich zu reinigen, bevor die Einsatzkräfte in ihre saubere Zivilkleidung schlüpfen.

Doch die Berkersheimer haben nicht einmal eine Umkleide, die groß genug ist für die 22 Personen große Einsatzabteilung: Vielleicht vier, fünf Leute können sich gleichzeitig umziehen – und für die drei Feuerwehrfrauen gibt es keine separate Umkleide. „Um all das einzubauen, fehlt auf dem Gelände der Platz“, sagt Gärtner.

Großes Einsatzgebiet

Hinzu kommt, dass auch die Jugend- und Minifeuerwehr keine eigenen Räume haben: Es gibt einen einzigen großen Gruppenraum, in dem sich alle treffen, mit einer Theke, Sofas, einem großen Tisch und dem „Büro“ des Wehrführers, dass dieser in einer Ecke des Raums eingerichtet hat. Doch nicht nur der beengte Platz lässt die Berkersheimer Brandbekämpfer nach einem neuen Grundstück im Süden des Stadtteils streben. „Unser Einsatzgebiet umfasst neben Berkersheim auch Eckenheim und Preungesheim, bis zur Rath-Beil-Straße südlich des Hauptfriedhofs“, sagt Polzin. Ein am Schnittpunkt der drei Stadtteile gelegenes Feuerwehrhaus sei daher günstig.

Das könne auch bei der Mitglieder- und Nachwuchswerbung helfen, sagt Gärtner. „Die Hälfte der Mitglieder stammt inzwischen aus Eckenheim und Preungesheim. Aber kaum jemand dort weiß, wo das Feuerwehrhaus liegt und dass wir auch für ihre Stadtteile zuständig sind.“ Neue Mitglieder für die Einsatzgruppe, die Jugend- und die geplante Minifeuerwehr zu werben, sei mit einem zentral gelegenen Feuerwehrhaus einfacher.

Unterstützt wird der Vorschlag der Feuerwehr von Ortsvorsteher Robert Lange (CDU). Er hat für die Sitzung des Ortsbeirates heute um 19.30 Uhr im Fliederweg 9-11 einen Antrag formuliert, die Stadt möge einen neuen Standort für das Feuerwehrhaus am Ortsrand zu Preungesheim prüfen.