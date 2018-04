King Kong, ET, Rocky: Das Stadtportrait in 99 Bildern soll, wo Frankfurt Kulisse für die Klassiker der Filmgeschichte hätte sein können. Erkennen Sie Orte und Filme wieder?

Die Geschichte hinter den Fotos:

Alles begann mit einem im Nebel geschossenen Foto der Skyline. „Sieht das nicht exakt aus wie die futuristischen Häuserschluchten ,Blade Runner‘?“, fragte sich Jens Peter Kutz (41), als er vom Roßmarkt zurückgekehrt vor seinem Bild saß. Eine Idee war geboren, die den passionierten Fotografen die nächsten drei Jahre nicht mehr loslassen sollte: Wenn Frankfurt das Los Angeles aus Ridley Scotts Science-Fiction-Film von 1982 sein kann – was kann die Mainmetropole noch alles sein?

Um das herauszufinden, zapfte Kutz das Kinowissen seiner Mitbewohnerin Maria Jerchel (38) an, die Medien und Theaterwissenschaften studiert hat. Gemeinsam wühlten sie sich durch Hunderte Stunden Filmmaterial, mal zehnfach beschleunigt, mal Standbild nach Standbild, immer auf der Suche nach Momenten, in denen der „Zauberer von OZ“ auch in den Schwanheimer Dünen hätte spielen können oder die Bockenheimer Warte nur eine Kameradrehung vom Kassenschlager „Inception“ entfernt ist. Akribisch sammelte Kutz mögliche Kulissen in Frankfurt, rechnete den Stand der Sonne aus, um Stimmungen und selbst Schattenwürfe detailgetreu abzubilden, und durchstreifte letztlich mit seiner Kamera die Stadt.

Das Stadtgebiet nie verlassen

Insgesamt 170 Fotografien entstanden, in denen seine Wahlheimat den Filmkulissen teils zum verwechseln ähnlich sieht. Nie verließ er das Stadtgebiet, auch „Rocky“ bezwang beim Training nur den Atzelberg Wo die Realität ihn ausbremste, bastelte der Archivar stundenlang mit Bildeffekten an seinen Illusionen: Die kleine Affen-Figur aus seinem Regal landete per Mausklick als 1933er „King Kong“ auf dem Messeturm statt auf dem Empire State Building, und Steven Spielbergs „Der Außerirdische E.T.“ blickt statt auf die Downtown von Hollywood hinüber nach Offenbach.

Die besten 99 seiner Fotografien hat Kutz im Bildband „Frankfurt – Wie im Film“ (Cocon-Verlag, 16,80 Euro) zusammengefasst, Jerchel hat die Texte geschrieben. „Wir haben Frankfurt neu kennengelernt“, sagen sie. „Es ist erstaunlich, wie eine vergleichsweise kleine Stadt so vielfältig sein kann.“

Die Bilder für diesen Artikel haben Jens Peter Kutz und der Cocon-Verlag zu Verfügung gestellt.