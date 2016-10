Nachbarn fühlen sich hintergangen: Flüchtlinge bleiben länger in Nieder-Erlenbach

Nach Bedenken von Ortsbeirat und Bürgern hat die Stadt ihre Pläne für die Flüchtlingsunterkunft in der Mecklenburger Straße 2 überarbeitet. Statt nur junger Männer ziehen auch Familien ein. Dafür kommen mehr Flüchtlinge und sie bleiben länger.

Beifall erhielt ein Nieder-Erlenbacher aus den Reihen der anderen Besucher für einen Kraftausdruck als Zwischenruf. Gerichtet war die Äußerung an die Vertreter von Sozialdezernat und Evangelischem Verein für Wohnraumhilfe, die Bürgern und Ortsbeirat 13 den überarbeiteten Plan für eine Flüchtlingsunterkunft in der Mecklenburger Straße 2 vorstellten. Statt einem gibt es zwei Geschosse in Holzmodulbauweise, wie auf dem Flugplatz Bonameser. Statt junger Männer sollen vorrangig Familien einziehen, die Zahl der Bewohner steigt von 60 auf 75.

Zwölf Apartments für je fünf Personen samt Küchenzeile entstehen – die Hälfte für Familien, die anderen Apartments werden Wohngemeinschaften aus alleinstehenden Männern. Allerdings werde die Maximalbelegung kaum erreicht werden, sagte Manuela Skotnik, Referentin im Sozialdezernat. Denn nicht jede Familie, die einzieht, habe fünf Kinder. Die veränderte Planung verursache zum einen höhere Investitionskosten, da nun zweistöckig gebaut wird. Zum anderen verliere der Träger Geld, weil nicht alle Plätze belegt seien. Um die Mehrkosten aufzufangen, wurde die Laufzeit auf fünf Jahre verlängert – mit einer Option, die Unterkunft dann zwei bis fünf Jahre lang weiter zu betreiben. Das sorgte im Saal für Unmut.

Planung wurde schlechter

Zwar blieb der erwähnte Zwischenruf die einzige offene Protestbekundung. Doch nach der Sitzung versammelten sich 15 Anwohner aus dem Neubaugebiet Kurmarkstraße und beklagten „eine deutliche Verschlechterung“ gegenüber den ursprünglichen Plänen. Statt einem gebe es jetzt zwei Geschosse, eine doppelt so lange Laufzeit und mehr Bewohner. Außerdem sei kein Zaun mehr vorgesehen.

Er fühle sich „an der Nase herumgeführt“, erklärte auch ein Anwohner, der sich am nächsten Tag bei unserer Zeitung meldete, aber anonym bleiben will. Die Pläne für die Unterkunft seien im Ortsbeirat schöngeredet worden, damit werde die CDU – sie erhielt bei der Kommunalwahl im März im Stadtteil eine absolute Mehrheit – keine Wahl mehr gewinnen.

Dass jetzt vorrangig Familien kommen, sei „eine reine Alibi-Belegung. Vielleicht kommen zwei, drei Familien, dann werden die anderen Plätze doch an Alleinstehende vergeben“, ist er überzeugt. Das aber passe nicht ins Umfeld in der Mecklenburger Straße, in dem vor allem Familien mit kleinen Kindern lebten. Auch plane die Stadt in der Nähe ja ein weiteres Neubaugebiet.

Der Anwohner erzählt, die Nachbarn wollten sich jetzt erst einmal informieren, welche Möglichkeiten sie haben, um noch Einfluss zu nehmen. Den runden Tisch der Flüchtlingshelfer will er jedoch boykottieren: „Da treffen sich nur jene, die weit weg wohnen.“ Er hat auch eine Erklärung dafür, dass der Protest in der Ortsbeiratssitzung nicht deutlich geäußert wurde: „Die Menschen haben resigniert – und wer was Falsches sagt, wird einfach abgestempelt.“

Unterkunft wird gebraucht

So blieb es in der Sitzung selbst bei nur wenigen skeptischen Nachfragen. Skotnik sagte, trotz sinkender Flüchtlingszahlen sei der Bedarf für eine zusätzliche Unterkunft weiter groß. Zwar kämen derzeit statt 250 Flüchtlingen pro Woche, wie zeitweise im Vorjahr, nun nur noch 20. Doch von den insgesamt 5000 Frankfurter Flüchtlingen lebten 1000 noch ohne Gelegenheit zur Selbstversorgung und weitere 1400 in Hotels. „Das ist beides ungeeignet für eine gute Integration.“

Eine Kostenkalkulation für das Bauvorhaben wollten Vertreter der Stadt und des Vereins nicht abgeben. Die Stadt prüfe zurzeit die Angebote, die auf die Ausschreibung der Stadt hin eingingen, erläutert Skotnik. Doch noch vor Monatsende soll der Träger den Bauantrag einreichen. Läuft alles glatt, könnte der Bau im November beginnen. Die ersten Flüchtlinge sollen im Frühjahr 2017 einziehen.

Wie hoch der Anteil von Alleinstehenden und Familien bei der Eröffnung sein werde, wolle sie dem runden Tisch der Flüchtlingshelfer noch mitteilen, versprach Skotnik auf Nachfrage einer Besucherin. Dessen nächstes Treffen beginnt am Dienstag, 8. November, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, An der Bleiche 8.

(dd)