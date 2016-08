Fehlende Zuständigkeiten: Flüchtlinge in der Behördenmühle

Am Frankfurter Flughafen landen täglich Dutzende abgeschobene Flüchtlinge, die nach Gießen müssen. Doch für den Transport von Frankfurt in die Erstaufnahmeeinrichtung fühlt sich niemand zuständig. Deshalb springt der Kirchliche Sozialdienst ein – und gelangt damit an seine Grenzen des Machbaren.

Mit großen Koffern, Rucksäcken und Umhängetaschen steht Familie El Ayoubi vor der Tür des Kirchlichen Sozialdienstes für Passagiere am Flughafen. Die siebenköpfige Familie, die am morgen von Helsinki nach Frankfurt geflogen wurde, muss nach Gießen in die Erstaufnahmeeinrichtung. Sie wissen aber nicht wie, haben kein Geld, können weder Deutsch noch Englisch. Deshalb stehen Vater, Mutter und die fünf Kinder nun dort, im Terminal 1, Halle C. Bettina Janotta, Leiterin des Sozialdienstes, und ihr kleines Team kümmern sich um sie.

Aus Skandinavien zurück

Familie El Ayoubi gehört zu den Flüchtlingen, die aufgrund des sogenannten Dublin-Verfahrens von anderen EU-Staaten nach Deutschland abgeschoben werden. Dieses legt fest, dass der Staat, in dem ein Flüchtling registriert wurde, für das Asylverfahren zuständig ist. Im ersten Halbjahr 2016 wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 6644 Flüchtlinge nach Deutschland zurückgeschickt – der Großteil kommt aus skandinavischen Ländern wie Schweden und Finnland.

Täglich landen bis zu 50 Flüchtlinge in Frankfurt. Sie werden von der Bundespolizei am Flugzeug abgeholt, grenzpolizeilich überprüft und müssen dann mit der sogenannten Anlaufbescheinigung nach Gießen. „Haben sie Geld, bekommen sie von den Bundespolizisten am Regionalbahnhof noch eine Fahrkarte gekauft, dann müssen sie selbst zurecht kommen“, sagt Bettina Janotta. „Haben sie kein Geld, kommen sie zu uns.“ Doch zu schauen, wie die Flüchtlinge in die Erstaufnahmeeinrichtung kommen, liegt eigentlich nicht in der Zuständigkeit des Sozialdienstes. Normalerweise kümmern sie sich um Passagiere, die Probleme mit ihrem Pass haben, bestohlen wurden oder ihren Flug verpasst haben.

Am Ende

„In der Regel haben wir 50 bis 80 Klienten im Monat“, sagt Janotta. Doch im März seien die Zahlen explodiert. „Plötzlich mussten wir uns zu dritt um bis zu 270 Menschen monatlich kümmern.“ Täglich würden bis zu 30 Flüchtlinge, darunter auch Großfamilien mit bis zu neun Kindern, vor ihren Türen stehen. Sie bekommen Kekse, Wasser oder Tee. Man hört ihnen zu, begleitet sie zur S-Bahn, kauft ihnen ein Ticket, setzt sie in den Zug und organisiert sogar die Weiterreise vom Hauptbahnhof mit der Bahn nach Gießen und von dort in die Erstaufnahmeeinrichtung. „Wir sind mit unseren Kapazitäten aber an unserer Grenze angelangt“, sagt Janotta.

Doch für den Transport nach Gießen fühlt sich sonst niemand zuständig. Ein Anruf beim BAMF ergibt: Das Land Hessen ist zuständig. Das Hessische Innenministerium verweist auf das Sozialministerium. Dieses wiederum sieht die Bundespolizei in der Pflicht: „Ein Ausländer, der im Rahmen einer Überstellung nach der Dublin-Verordnung in der Bundesrepublik Deutschland ankommt, um hier das Asylverfahren zu durchlaufen, ist von der Grenzbehörde unverzüglich an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung weiterzuleiten“, sagt Sprecherin Esther Walter.

Doch auch die Bundespolizei fühlt sich nicht verantwortlich. „Wir haben mit dem Transport nichts zu tun“, sagt Behördensprecher Christian Altenhofen – und verweist wiederum an den Kirchlichen Sozialdienst am Flughafen, der sich mit der Stadt Frankfurt darauf geeinigt habe, sich um die Flüchtlinge zu kümmern.

„Das haben wir aber nur in Ermangelung an Alternativen gemacht“, sagt Bettina Janotta. „Solange es keine Lösung gibt, nehmen wir die Flüchtlinge lieber auf, bevor sie stranden oder sich verlaufen.“ Die Leiterin des Sozialdienstes allerdings würde am liebsten einen Bus am Flughafen sehen, der die Asylsuchenden einmal täglich nach Gießen bringen würde. „Ich würde die Flüchtlinge hier bei uns einsammeln, sie mit Essen und neuer Kleidung versorgen, ihnen ein bisschen Ruhe bieten, bis der Bus sie abholt.“ Doch bisher stößt ihr Vorschlag auf taube Ohren. Und so werden wohl auch weiterhin täglich Flüchtlinge bei ihr vor der Tür stehen, mit ihren zahlreichen Gepäckstücken und einem hilfesuchenden Blick im Gesicht.