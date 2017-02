Kosten sind gewaltig: Flüchtlinge verursachen Defizit in Frankfurts Haushalt

Wenn die hessische Landesregierung gute Nachrichten für Frankfurt verkündet, ist Vorsicht geboten. Die große Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen „bleibt unverändert auf hohem Niveau“, verkündete Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) kürzlich. Seit dem 1. Januar 2016 zahlt das Land Hessen den Großstädten Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden und Frankfurt für jede aufgenommene Person 1050 Euro pro Monat – „und das bleibt auch 2017 so“, versicherte der Sozialminister.

Das Problem daran: Der Betrag reicht nicht aus in der Mainmetropole. Denn die Kosten pro aufgenommenem Flüchtling belaufen sich in Frankfurt auf rund 1300 Euro im Monat. Diese Zahl nannte Manuela Skotnik, Sprecherin der Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). In Abwandlung eines lateinischen Sprichwortes möchte man sagen: Frankfurt fürchtet die Landesregierung, auch wenn sie Geschenke bringt.

Kommentar: In den Kommunen zeigt sich die reale Lage Als die Flüchtlinge zeitweise unkontrolliert über die Balkanroute nach Deutschland strömten, waren es Kommunalpolitiker, welche auf den Ernst der Lage hinwiesen. clearing

Für die Stadt hat die nicht kostendeckende Pauschale gravierende Folgen: Sie wird in diesem Jahr 73 Millionen Euro für die Flüchtlinge aufbringen müssen, erhält aber vom Land nur 45 Millionen Euro Erstattung. 28 Millionen Euro muss die Stadt daher aus eigener Kraft stemmen. Der Betrag ist bereits im Haushalt für 2017 eingepreist. Kämmerer Uwe Becker (CDU) bringt den Etat in der Plenarsitzung das Stadtparlaments am kommenden Donnerstag, 23. Februar, ein.

Teure Mieten ein Grund

Warum die Großstadtpauschale in Frankfurt nicht ausreicht, erklärt Skotnik so: Die Flüchtlinge sind auch in Großunterkünften untergebracht, in denen Sicherheitsdienste nach innen und außen für Ordnung sorgen. Die Sicherheitskräfte haben beispielsweise die Aufgabe, zu verhindern, dass plötzlich Familienmitglieder einziehen, die einer anderen Unterkunft zugewiesen sind. Das Wachpersonal muss Streitigkeiten innerhalb der Unterkunft schlichten. Auch sind die Mieten in Frankfurt höher als in allen anderen hessischen Städten.

Das Sozialdezernat hat die Flüchtlinge an insgesamt rund 100 Standorten im Stadtgebiet untergebracht. „In größeren Hallen gibt es mehr Spannungen unter den Bewohnern“, berichtet Skotnik. Auch deshalb sei daher der Einsatz von Sicherheitspersonal nötig, welches man in kleineren Unterkünften nicht benötige. In einer Großunterkunft ab 120 Plätzen finanziert die Stadt eine Vollzeitstelle für die soziale Beratung, in Not- und Übergangsunterkünften stellt die Stadt laut einem Bericht des Magistrats meist ein Unterstützungsangebot durch eine Sozialbetreuung zur Verfügung. Turnhallen, Fabrikhallen, ehemalige Bürogebäude oder Containeranlagen dienen als Notunterkünfte. Die Bewohner haben dort keine Rückzugs- oder Selbstversorgungsmöglichkeit.

Zusätzlich zu den Unterkunftskosten muss die Stadt auch die Gesundheitskosten für die Flüchtlinge übernehmen. Erst wenn die Gesundheitskosten pro Flüchtling mehr als 10 000 Euro betragen, erstattet das Land die Kosten. Das ist eine geringfügige Verbesserung gegenüber früher, als das Land erst bei Kosten ab 10 228 Euro zahlungspflichtig wurde. Die Höhe der Gesundheitskosten für die Flüchtlinge ist laut Skotnik derzeit noch nicht abzuschätzen.

Die meisten der in Frankfurt angekommenen Flüchtlinge stammen aus Afghanistan. Etwa jeder dritte kommt aus dem Land am Hindukusch. Nur jeder vierte stammt aus Syrien. Afghanen und Eritreer machen die Hälfte der Flüchtlinge aus. Sieben Prozent stammen aus dem Iran, sechs Prozent aus dem Irak, der Rest verteilt sich auf mehrere Länder (siehe Grafik). Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt weist Frankfurt sieben Prozent der vom Land Hessen aufgenommenen Flüchtlinge zu.

Raus aus dem Notfallmodus

Seit Schließung der Balkanroute sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 Frankfurt pro Woche nur noch 20 bis 25 Personen zugewiesen worden; zuvor waren es mehr als 175. Doch auch die aktuellen Flüchtlingszahlen bedeuten, „dass wir 80 bis 100 Personen pro Monat unterbringen müssen“, so Skotnik, „das ist eine komplette Unterkunft.“ Doch steht im Magistratsbericht, „dass das Flüchtlingsmanagement zunehmend vom Notfallmodus in den geordneten Prozess übergeht.“