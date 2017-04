Wegen Überbuchung: Fluggast in den USA aus dem Flieger gezerrt. Ist das auch in Frankfurt möglich?

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Erfahrung der Lufthansa zeigt, dass es sinnvoll ist gewisse Flüge zu überbuchen. Das heißt, es werden mit Absicht mehr Flugtickets verkauft als Sitzplätze vorhanden sind. Dafür benutzt die Lufthansa ausgefeilte Prognosesysteme mit denen sich recht zuverlässig vorhersagen lässt, wie viele gebuchte Fluggäste auch tatsächlich ihre Reise antreten? Denn immer wieder kommt es vor, dass Personen, die einen Flug gebucht haben, ihre Reise doch nicht antreten.Das lässt sich so nicht sagen. Wie stark ein Flug überbucht wird, ist von diversen Faktoren wie Strecke und Uhrzeit abhängig und wird individuell festgelegt. Dabei werden auch flexible Tickets für Businessreisende bedacht.Nein, sagt Lufthansa-Sprecher Thomas Jachnow. Zum einen seien die Prognosesysteme derart ausgefeilt, dass es äußert selten dazu kommt, dass das Flugzeug wirklich zu voll ist. Im Gegenteil sei die geplante Überbuchung ein Vorteil für die Reisenden. Denn so könnten viel mehr Gäste transportiert werden, die ohne geplante Überbuchung gar kein Ticket mehr für einen Flug, den andere nicht antreten, bekommen hätten. Auch für die Umwelt sei es besser, wenn kein Platz im Flugzeug ungenutzt bleibt.Dann geht das Lufthansa-Personal noch vor dem Bording auf die Reisenden zu. „Wir betrachten jede Situation individuell und finden eine passende Lösung“, betont Thomas Jachnow. Hat beispielweise ein Gast auf Durchreise kein Visum, dürfe er selbstverständlich mitfliegen. Es wird geschaut welchen Reisenden sinnvolle Alternativen geboten werden können. Dafür ist die Lufthansa auch bereit, den Gästen, je nach Flugdauer, eine Entschädigung von bis zu 600€ anzubieten. „Bisher haben wir das immer ohne Probleme geregelt bekommen“, erklärt Thomas Jachnow.Ganz klar Nein. Die Lufthansa regelt solche Fälle immer vor dem Bording. „Vergleichbares habe ich hier noch nie erlebt“, berichtet Jachnow. Nach seinen langjährigen Erfahrungen ist es selbst in Ausnahmefällen immer möglich sinnvolle Alternativen zu finden.