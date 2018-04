Zoll stellt Bilanz 2017 vor: Flughafen Frankfurt: Ein Drehkreuz für Drogenschmuggel

Schwanzwedelnd beschnüffelt Drogenspürhündin Lucy die Reisekoffer, die ihr Herrchen ihr zur Übung aufgestellt hat. Sekunden später schlägt sie an: Die Schäferhündin hat das in Marihuana eingelegte Täschchen gefunden, das in einem der Koffer versteckt war. Ein Leichtes für einen der 24 Spürhunde des Frankfurter Hauptzollamtes (HZA). Lucy kann neun verschiedene Rauschgifte erschnüffeln. Dank tierischer Helfer wie ihr gelang es den Zöllnern am Flughafen allein im vergangenen Jahr 64 Drogenladungen zu finden. Nicht der einzige Erfolg für die Kontrolleure.

Rund 7000 Kilogramm Rauschgift hat der Zoll 2017 am Flughafen Frankfurt sichergestellt. 33 Prozent mehr als noch 2016. Insgesamt 57 Drogenkuriere wurden festgenommen. „Der Frankfurter Flughafen ist ein Drehkreuz für den weltweiten Drogenschmuggel“, sagt Albrecht Vieth (64), Leiter des Hauptzollamtes. Seine Mitarbeiter beschlagnahmten 94 Kilogramm Kokain, 4 Kilo Heroin und 307 Kilogramm Haschisch und Marihuana. Den Hauptanteil der gefundenen Drogen machte mit 5800 Kilo aber die Kaudroge Khat aus, die in Großbritannien und den Niederlanden legal, in Deutschland aber verboten ist. „Khat haben wir oft im Reiseverkehr sichergestellt“, berichtet Vieth.

1,2 Kilo Kokain geschluckt

Auch im Warenverkehr fanden die Zöllner wiederholt illegale Fracht: Badesalze eingenäht in Schuhsohlen, Ecstasy verwoben in Radlerhosen, Methamphetamin verbaut in Hydraulikpumpen oder eingearbeitet in traditionelle Jacken aus Togo. Außerdem identifizierten die Kontrolleure 14 sogenannte „Schlucker“. Das sind Drogenkuriere, die Rauschmittel im Magen-Darm-Trakt transportieren. So hatte ein Schmuggler aus Nigeria 1,2 Kilo eingepacktes Kokain im Wert von rund 50 000 Euro geschluckt.

Der florierende Internethandel wirkt sich auch auf die Arbeit des Hauptzollamtes aus. Rund 13 000 Päckchen, teils mit kiloweise Rauschgift, landeten im Postzentrum und wurden dort sichergestellt. Mutmaßlich wurden die Drogen im Darknet, einem illegalen Online-Marktplatz, bestellt. Zum Gesamtwert der Funde konnte das Zollamt keine Angaben machen. Dieser sei nicht berechnet worden, berichtete Vieth. Sollte die Polizei sie nicht als Beweisstücke oder für die Fahndung benötigen, würden die beschlagnahmten Drogen vernichtet.

35 Tonnen „Fidget Spinner“ aus China gesichert Sicherheit: Das Frankfurter Hauptzollamt (HZA) hat 2017 innerhalb von vier Monaten „Fidget Spinner“ aus China mit einem Gesamtgewicht von 35 Tonnen abgefangen, clearing

Keine Angaben wollte der Leiter des HZA dazu machen, wie häufig Schmuggelware an den Zöllnern vorbei gelangt. „Bei einer solch großen Anzahl an Reisenden und Waren wie am Frankfurter Flughafen können wir unmöglich alles kontrollieren“, sagt Vieth. Einerseits fehlte dazu trotz 950 Kollegen Personal, andererseits müsste der Zoll sonst regelmäßig den gesamten Airport lahmlegen.

35 „Hochrisikoflüge“ täglich

„Wir versuchen genau vorherzusagen, auf welchen Flugrouten Warenkontrollen nötig sind“, erklärt Vieth. Am Tag landen in Frankfurt rund 35 sogenannte „Hochrisikoflüge“, also Flugzeuge, in denen illegale Waren nach Deutschland eingeführt werden sollen. Häufig kommen sie aus Südamerika oder dem mittleren Osten. Bei den Waren, die der Zoll aufgreift, handelt es sich aber nicht nur um Drogen (siehe Box).

„Wir stellen eine Steigerung in allen Bereichen der Zolldelikte fest – seien es Drogen, Medikamente oder Plagiate“, erklärt Vieth. Teils sei das am Online-Handel festzumachen. Doch er mahnt an, man müsse die Statistiken mit Vorsicht genießen: Die Fallzahlen können sich deutlich unterscheiden, je nachdem was gefunden wird – und was nicht. Trotzdem: Von 4500 Aufgriffen im Jahr 2016 erhöhte sich die Zahl bei Rauschgiftmittelkriminalität auf 13 800 Aufgriffe im vergangenen Jahr.

Nicht zu den Drogendelikten zählen die knapp 1,3 Millionen sichergestellten Arzneimittel. Insgesamt fand der Zoll mehr als doppelt so viele Schmerzmittel, Anti-Baby-Pillen oder Antidepressiva, die gefälscht waren oder gegen das Arzneimittelgesetz verstießen wie noch 2016. Allein 559 waren gefälschte Potenzmittel.