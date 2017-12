Rettungsdienst: Flughafen: So herausfordernd ist die Arbeit als Notfallsanitäter

Notfall am Frankfurter Flughafen: Eine ältere Frau ist im Terminal ausgerutscht und hat sich wahrscheinlich mehrere Knochen gebrochen. Nach dem Anruf eilt Lukas Schad sofort zum Einsatzwagen und fährt los. Der 24-Jährige macht am größten deutschen Airport eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Der Rettungsdienst am Flughafen hat viel zu tun, nach Angaben des Airports rücken die Retter zu 6500 Einsätzen im Jahr aus. 200 000 Menschen aus allen Ländern und Kulturen sind hier täglich unterwegs – eine Großstadt auf 25 Quadratkilometer Fläche. Schad und seine Kollegen haben es mit allen möglichen Herausforderungen zu tun: von Unwohlsein über Knochenbrüche bis zur Reanimation. Dazu kommt die Besonderheit des internationalen Luftdrehkreuzes: Menschen aus anderen Ländern mit hoch ansteckenden Infektionen wie Milzbrand oder SARS können hier landen – und müssen versorgt werden.

Als Erster am Einsatzort

Schad ist bei Notfällen oft als Erster zur Stelle: Er versorgt die Patienten vor Ort und entscheidet, ob ein Arzt hinzugezogen werden muss. In ernsten Fällen leitet er lebensrettende Maßnahmen ein, bis ein Arzt eintrifft. Muss ein Verletzter ins Krankenhaus, betreut Schad ihn während der Fahrt – und überwacht die lebenserhaltenden Körperfunktionen. Schad gefällt, anderen zu helfen: „Das gibt einem am Ende des Tages das angenehme Gefühl, etwas Gutes getan zu haben.“

Notfallsanitäter erleben aber auch jeden Tag Schmerzen, Leid und Trauer. „Um das aushalten zu können, müssen Bewerber psychisch stabil sein und eine gefestigte Persönlichkeit haben“, erklärt Kersten Enke. Der Diplom-Gesundheitslehrer ist Leiter des Bildungsinstituts der Johanniter-Akademie.

Neben der psychischen Belastbarkeit braucht es körperliche Fitness. „Der Job ist mitunter knochenhart“, betont Marco König, Vorsitzender des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst (DBRD). Einen 90 Kilogramm schweren Verletzten hebt man nicht so ohne Weiteres.

Notfallsanitäter arbeiten auf Rettungsfahrzeugen, bei Hilfsorganisationen oder in größeren Betrieben. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Von Bewerbern wird mindestens die Mittlere Reife erwartet, alternativ ein Hauptschulabschluss verbunden mit einer zweijährigen Berufsausbildung.

Praktika in Kliniken

Medikamente richtig zu handhaben, lernen angehende Notfallsanitäter auch in Krankenhäusern. Dort absolvieren sie im Rahmen der Ausbildung Praktika. Sie sind in den Kliniken als Pfleger unterwegs und arbeiten zum Beispiel in der Notaufnahme, Anästhesie und Intensivmedizin. Sie lernen in ihrer Ausbildung auch, wie sie einem Notarzt assistieren und wie ein Patient für einen Transport ins Krankenhaus vorbereitet wird.

Jetzt möchte Schad erst einmal seine Abschlussprüfung hinter sich bringen. Und danach Berufserfahrung sammeln: „Das Spannende ist, dass man morgens zur Arbeit fährt und gar nicht weiß, welche Situationen einen erwarten.“