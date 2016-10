Thema NORAH war in Berlin: Fluglärm: Mahnwachen gehen in den Ferien weiter

Die Mahnwachen gegen den Fluglärm gehen auch in den Herbstferien weiter, das kündigten die beteiligten Bürgerinitiativen an. Die 50. Mahnwache am 17. Oktober ist zum Thema „NORAH war in Berlin“ geplant. Es gibt einen Bericht zu der in der Hessischen Landesvertretung in Berlin stattgefundenen Informationsveranstaltung für Bundestagsabgeordnete und Bundesministerien über die wesentlichen Ergebnisse der NORAH-Lärmwirkungsstudie.

Bei diesem Protest wird auf das Jubiläum der Aktionen im Terminal 1 angestoßen werden. Harald Pons, bekannter Liedermacher und Singer-Song-Writer aus Walldorf wird diese Veranstaltung mit neuen Songs musikalisch umrahmen.

Die 51. Mahnwache am 24. Oktober wird sich mit der Lärmobergrenze (LOG) und der Frage, ob es dadurch in der Rhein-Main-Region leiser werden wird, befassen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema wird die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Uli Nissen, fluglärmpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, dazu eine kritische Stellungnahme vortragen.

Die Mahnwachen beginnen wie immer um 18 Uhr im Terminal 1, Abflughalle B, Eingang 4 vor der großen Anzeigetafel.

Weitere Proteste sind am Wochenende vom 21. und 22. Oktober geplant. Am Freitag finden um 18.50 Uhr zwei Sternmärsche mit Fackeln von der Hauptwache und von Sachsenhausen über den Eisernen Steg zum Römerberg statt. Dort beginnt um 19 Uhr eine Mahnwache mit Abschlusskundgebung anlässlich des 5. Jahrestages der Eröffnung der Landebahn Nordwest. Am Samstag findet um 12 Uhr auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz, An der großen Bleiche, gegenüber dem rheinland-pfälzischen Landtag, eine Demo zu „5 Jahren Nordwest-Bahn – für mehr Ruhe in Rhein-Main“ statt.

(red)