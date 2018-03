Sitzung des Ortsbeirats 5: Fluglärm: SPD attackiert die CDU

Allein schon das Wort „Fluglärm“ löst gerne und oft Diskussionen aus – egal ob in der Kneipe, auf der Straße oder eben im Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen), wie jetzt wieder geschehen. Dieses Mal ist der Streit aber erst nach der Sitzung des Stadtteilgremiums entbrannt. Gestern hat die SPD-Fraktion im Ortsbeirat eine Mitteilung verschickt, in welcher sie der CDU vorwirft in Sachen Fluglärmschutz „zu schwänzen“.

Demokratisch oder nicht?

Und das kam so: Die Sozialdemokraten hatten in der jüngsten Sitzung des Gremiums einen Antrag auf die Tagesordnung gestellt, dass die Stadt Frankfurt doch bitte einen weiteren Vertreter aus den Reihen der Stabsstelle für Fluglärmschutz in die Fluglärmkommission entsenden soll. Dies hatten die Christdemokraten allerdings abgelehnt, da ihrer Ansicht nach die Stabsstelle nicht demokratisch legitimiert ist. Wenn dann müsste, so die CDU, ein zweiter Vertreter direkt aus dem Ortsbeirat entsendet werden.

Die Fluglärmkommission ist ein gesetzlich vorgesehenes Gremium, in Deutschland das an fast allen Verkehrsflughäfen gebildet wird. Sie berät das hessische Wirtschaftsministerium, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die Deutsche Flugsicherung, wie die Menschen vor Fluglärm und Luftverschmutzungen geschützt werden können. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) vertritt dort die Stadt Frankfurt.

Aus Sicht der SPD-Fraktion sollte in Zukunft aber auch Ursula Fechter, die ständige Vertreterin des Oberbürgermeisters der Stabsstelle für Fluglärmschutz, in der Kommission sitzen. „Sie ist Magistratsmitglied und demnach als solches demokratisch legitimiert“, entgegnet Jan Binger, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ortsbeirat, den Äußerungen der CDU. Zudem habe gerade die Stabsstelle die nötigen Ressourcen und das Fachwissen, um Frankfurt – insbesondere den Frankfurter Süden – in der Kommission zu vertreten.

„Auch ist zu bezweifeln, dass sich ein vom Ortsbeirat entsendeter Vertreter in die Fluglärmkommission, womöglich aus den Reihen der CDU, effektiv für die Minderung der negativen Auswirkungen des Flugverkehrs einsetzen würde“, ergänzt SPD-Ortsbeirätin Andrea Müller-Wüst. „Schließlich hat die CDU-Fraktion im Ortsbeirat gemeinsam mit ihren Koalitionären von FDP und Grünen in den letzten Jahren immer wieder den Fluglärmschutz im Ansatz verhindert und einseitig die Interessen von Fraport vertreten.“

Den Antrag gab es schon

Diese Aussagen kann Martin-Benedikt Schäfer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Ortsbeirat, nicht nachvollziehen. „CDU und Grüne hatten selbst schon mal gefordert, dass Frau Fechter als Vertreterin von Stadträtin Rosemarie Heilig in die Fluglärmkommission berufen wird“, so der Stadtteilpolitiker. Das war im November 2012 und wurde von der SPD abgelehnt. Der Antrag ging dennoch durch, wurde allerdings nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsministerium vom Magistrat abgelehnt, weil dies rechtlich nicht möglich sei. Schäfer sagt: „Wieso hätten wir dem neuerlichen Antrag dann zustimmen sollen, mit dem Wissen, dass er sowieso nicht durchgeht? Da hat eher die SPD geschwänzt und nicht wir.“

(jlo)