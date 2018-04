Fluglärmgegner fordern, dass es leiser wird

„Fluglärm zerstört“ steht in großen Buchstaben auf einem Banner. Neun nebeneinander in einer Reihe stehende Menschen halten es auf dem Römerberg hoch. Sie nehmen am „Tag gegen Lärm“ teil, zu dem gestern bundesweit in vielen Städten eingeladen wurde.

Rund 100 Aktivisten versammelten sich in Frankfurt, um über die Gefahren von Lärmbelästigung und die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus zu informieren. Im Mittelpunkt stand das Thema Fluglärm. Mitglieder der Frankfurter Bürgerinitiativen gegen Fluglärm wiesen auf die Belastungen für die Bewohner der Rhein-Main-Region durch übermäßige Flugverkehr hin – Schlafstörungen, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien nur einige negative Folgen. Die Forderung der Aktivisten lautete deshalb: Es müsse leiser werden.

Im Vorfeld hatte Pearl Hahn, umweltpolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Römer erklärt: „Besserung ist nicht in Sicht, denn vom Magistrat wird viel zu wenig unternommen, um zu einer spürbaren Entlastung zu kommen.“

(red)