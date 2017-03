Zum Tode des legendären Frankfurter Fotografen: Fotograf Mickey Bohnacker: Kleiner Mann, ganz groß

Nach einem glanzvollen Leben war der Fotograf Karl-Heinz Bohnacker im hohen Alter wieder zurückgekehrt zu seinen Wurzeln. Er hatte sich das anders gewünscht. Vom Fenster seiner Wohnung am Bornheimer Pestalozziplatz konnte er hinter den Dächern gegenüber die Spitzen zweier Tannen sehen. So alt wie er waren sie, der Vater hat sie gesetzt 1928, als Karl-Heinz geboren wurde. Vor den Tannen war er aufgewachsen, „da, hinter den Dachfenstern“, erzählte er Besuchern gerne und deutete hinüber.

Der Vater war Zählermonteur bei den Stadtwerken, die Mutter war Hausfrau, und Karl-Heinz, das Einzelkind, so klein und schmächtig, dass ihn bald alle nur Mickey riefen, sollte in die Fußstapfen des Vaters treten. Also lernte er Feinmechaniker, aber das gefiel ihm nicht. Mit Technik und Mathematik hatte er es nie so, er war gut in Sprachen. Die Welt erkunden, das wollte er.

In der Nachkriegszeit konnten nichtige Begebenheiten Biografien bestimmen, es war die Zeit, da man sich ausprobieren, ohne Risiko einen spannenden Weg einschlagen konnte. Wenn’s nicht klappte, machte man eben etwas anderes. Bei Mickey Bohnacker hat es geklappt. Er engagierte sich für den deutsch-amerikanischen Jugendklub und offenbarte zwei Talente: Er besorgte dem Club prominente Gäste, solche wie den Oberbürgermeister Walter Kolb, und er fotografierte sie.

Die Amerikaner sahen es und fanden es gut. Sie gaben ihm, dem kaum 20-Jährigen, eine Steel Graphic in die Hand, ein hölzernes Monstrum von einer Kamera, unverwüstlich. Mickey, nur 1,51 Meter groß, hinter der Steel Graphic, das allein war ein Anblick! Ein US-Soldat zeigte ihm, wie die Kamera funktionierte, wie man entwickelte. Dann legte er los.

Er fotografierte für die Soldatenzeitung „Occupation Chronicle“, er war fest angestellt bei einer US-Nachrichtenagentur, er fotografierte Adenauer und Eisenhower, Letzterer verpasste ihm den Spitznamen „Shorty“. Internationale Zeitungen und Magazine druckten ihn, er fotografierte als freier Mitarbeiter für die „Abendpost Nachtausgabe“, für die „Frankfurter Neue Presse“, für die „Frankfurter Rundschau“. Er fotografierte Tatorte zu einer Zeit, da in Frankfurt bald jede Woche ein Mord geschah.

