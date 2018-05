Bald ist es soweit: Am 9. Mai werden nach vierjähriger Bauzeit die Zäune der neuen Altstadt abgebaut. Wir zeigen historische Fotos, die veranschaulichen, wie sich der Antlitz Frankfurts innerhalb des vergangenen Jahrhunderts verändert hat.

Es kommt Leben in die neue Frankfurter Altstadt auf dem Areal zwischen Dom und Römer: Am 9. Mai werden nach vierjähriger Bauzeit die Zäune abgebaut, die ersten Mieter und Eigentümer können einziehen. Die offizielle Eröffnung wird aber erst vom 28. bis 30. September groß gefeiert.

Fast 200 Millionen Euro wurden in die Rekonstruktion von insgesamt 15 Altstadthäusern und in 20 Neubauten investiert. Wir zeigen Fotos vom selben Standort an den Beispielen Hühnermarkt und Rotes Haus, wie sich die Motive innerhalb eines Jahrhunderts verändert haben. Die Bilder sind Momentaufnahmen nach 1900, vor Beginn der Planung für die neue Altstadt und aktuelle Fotos.

Das Rote Haus und der Krönungsweg

Das von drei mächtigen Eichenholzsäulen getragene dreistöckige Fachwerkhaus war blutrot im wörtlichen Sinne: Die Frankfurter Metzgerinnung hatte ihr Zunfthaus damals alle drei Jahre mit Ochsenblut neu gestrichen. Und so ist das wegen seiner ungewöhnlichen Konstruktion im frühen 14. Jahrhundert als "Haus zu den drei Säulen" erstmals erwähnte Bauwerk heute allgemein als Rotes Haus bekannt.

Es war auf dem Krönungsweg vom Römer zum Dom neben der Goldenen Waage das zweite herausragende Gebäude in der historischen Frankfurter Altstadt. Im Roten Haus gab’s die bekannteste Schirn der Stadt, wo die Metzger ihre Waren verkauften.

Der Krönungsweg ist bei der Neugestaltung der Altstadt ebenfalls wieder entstanden. Hier gingen zwischen 1562 und 1792 zwei Könige und acht Kaiser nach ihrer Krönung samt Gefolge vom Dom zum Festmahl in den Römer. Der letzte war am 14. Juli 1792 Kaiser Franz II.

Als die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg die Altstadt in Trümmer legten, war der nahezu unbeschädigte Domturm ohne die Häuser vor ihm in seiner gesamten Länge von 95 Metern zu bestaunen.

Der Turm hat sein heutiges Aussehen seit 1877. Bis zum verheerenden Dombrand am 15. August 1867 war er aus Kostengründen mit einer Kuppel provisorisch verschlossen worden. Beim Wiederaufbau wurde dem Turm die ursprünglich geplante Spitze aufgesetzt.

Nach dem Krieg war der Blick auf das Gotteshaus zwar frei, aber dennoch empfindlich gestört durch das monumentale Technische Rathaus. Dessen Abriss schuf 2012 den Platz für den teilweisen Wiederaufbau der untergegangenen Altstadt.

Blutrot präsentiert sich nun auch wieder das rekonstruierte Rote Haus – völlig ohne Ochsenblut. Eine Tradition des einstigen Zunfthauses der Metzger wird wieder aufgenommen: Die Metzgerei Dey zieht ins geschichtsträchtige Bauwerk, sie wechselt von der Kleinmarkthalle in die neue Altstadt.

Der Hühnermarkt

Der Frankfurter Mundartdichter, Satiriker und Journalist Friedrich Stoltze (1816-1891) war zu seiner Zeit einer der populärsten Bürger der Stadt. Daher verwundert es nicht, dass bereits 1892 – nur ein Jahr nach seinem Tod – das Stoltze-Denkmal auf dem Hühnermarkt aufgestellt wurde. Stoltze ist gleich nebenan aufgewachsen, im "Gasthaus zum Rebstock", wo heute das Haus am Dom steht.

Im Flammenmeer der alliierten Bombenangriffe sind im März 1944 auch die mittelalterlichen Fachwerkhäuser am Hühnermarkt vernichtet worden. Das aus den Trümmern gerettete Stoltze-Denkmal wurde 1981 hinter der Katharinenkirche aufgestellt, der bis dahin namenlose Platz nach Friedrich Stoltze benannt.

Mit den Plänen für die neue Altstadt beschloss der Magistrat die Rückkehr des Stoltze-Denkmals auf den Hühnermarkt. Dort steht das restaurierte Kunstwerk seit September 2017 wieder, umgeben unter anderem von sechs originalgetreuen Rekonstruktionen, darunter das "Haus zum Esslinger". Hier wohnte Goethes Tante Johanna Melber, eine Schwester seiner Mutter, die der junge Neffe gern besuchte.

Bevor der Hühnermarkt als Zentrum der neuen Altstadt Realität werden konnte, hat sich die Frankfurter Architektengemeinschaft Bartsch, Thürwächter und Weber Anfang der 1970er Jahre für die gewaltige Kriegslücke ein Monster aus Beton und Glas einfallen lassen: das Technische Rathaus. Der klobige Klotz dominierte fast 40 Jahre den gesamten Platz. Sein Abriss (2010 bis 2012) machte den Weg frei für den neuen Hühnermarkt.

Das Stoltze-Denkmal ist an seinen früheren Platz zurückgekehrt und in seiner unmittelbaren Nähe wird künftig auch das Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse zu finden sein: im Neubau Markt 7 und in der benachbarten, rekonstruierten Goldenen Waage. Ein anderes Museum wird vom Westend ins Tante-Melber-Haus "Zum Esslinger" ziehen: das Struwwelpeter-Museum.

Fotos: Institut für Stadtgeschichte, Mick Grosse, Michael König, Heike Lyding

Das könnte Sie auch interessieren

Bilderstrecke Frankfurt Historisch: So sah die Altstadt früher aus

Bilderstrecke Gerüste abgebaut: Neue Altstadt ist so gut wie fertig

Bilderstrecke Frankfurts Altstadt in neuem Glanz - Wir zeigen Alt und Neu