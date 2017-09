Ausstellung im Hauptbahnhof: Fotos: Einmaliger Einblick in den Frankfurter S-Bahn-Tunnel

Es sind Bilder, die Otto Normal so nie zu Gesicht bekommt: Die Fotografin Jana Kay hat in den letzten Jahren für den RMV die Arbeiten im Frankfurter S-Bahn-Tunnel während der Vollsperrungen begleitet. Die Fotos, die dabei entstanden sind, werden jetzt im Hauptbahnhof ausgestellt.

Als sie den Tunnel zum ersten Mal betrat, war ihr etwas mulmig zumute: Die Fotografin Jana Kay wurde 2015 vom RMV damit beauftragt, die Arbeiten im Frankfurter S-Bahn-Tunnel zu dokumentieren. Bei rund zwei Dutzend solcher Einsätze hatte sie die seltene Gelegenheit, bei dem Mammutprojekt hinter die Kulissen zu blicken.

Unter dem Titel "Ärmel hochkrempeln für Frankfurt Rhein-Main" werden ihre Fotos jetzt auf einer kleinen Fläche in der Haupthalle des Frankfurter Bahnhofsgebäudes ausgestellt. Noch bis zum 7. Oktober können Besucher und Passanten so durch die Augen der Fotografin direkt in den Bauch Frankfurts blicken. Auf acht beidseitig bebilderten Tafeln sind die Aufnahmen zu sehen. "Es war uns wichtig, den Menschen, die den Ballungsraum Frankfurt fit für die Zukunft machen, ein Gesicht zu geben", so die Pressesprecherin der Deutschen Bahn, Ursula Eickhoff.

Nächste Sperrung 2018

Insgesamt dreimal musste der Tunnel in den vergangenen Jahren für die Modernisierungsmaßnahmen gesperrt werden. Für die gesamte Dauer der hessischen Sommerferien im Jahr 2015 und über die Oster- und Sommerferien 2016 war die Verkehrs-Hauptschlagader unter der Frankfurter Innenstadt dicht. Es wurden neue Kabel in der 6,4 Kilometer langen Röhre verlegt sowie 1,2 Kilometer Schienen erneuert.

Knapp 100 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in das Projekt. Allein für die Modernisierung und Neugestaltung der sieben Tunnelbahnhöfe werden rund 23 Millionen Euro ausgegeben. Im Sommer 2018 soll der Tunnel dann ein letztes Mal gesperrt werden, um alle Abläufe auf das neue elektronische Stellwerk umzustellen.

Bilderstrecke So haben Sie den Frankfurter S-Bahn-Tunnel noch nie gesehen

Und das ist gut so, denn der Verkehr boomt. Alle zweieinhalb Minuten fährt ein Zug durch den Tunnel. Über eine halbe Millionen Menschen nutzen täglich die S-Bahnen im Raum Rhein-Main, der gesamte Schienenverkehr läuft sternförmig auf Frankfurt zu. Während der Vollsperrung war deshalb die Stimmung unter den Reisenden, Pendlern und Passanten immer wieder angespannt. Einige zeigten Verständnis für die Notwendigkeit, das alte Schienensystem zu überholen. Einige waren schlichtweg genervt. "Mit den Fotos wollten wir auch zeigen, was in der Zeit im Tunnel konkret passiert, um die Arbeiten vor Ort transparenter zu machen", so Eickhoff. "Die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, waren schließlich so gut, dass es schade gewesen wäre, sie nicht noch mal einem breiten Publikum zugänglich zu machen", sagt RMV-Sprecher Sven Hirschler.

10 000 Euro Kosten

Rund 10 000 Euro haben sich der Verkehrsverbund zusammen mit der Deutschen Bahn die Konzeption und den Aufbau der Ausstellung kosten lassen. Dass die Leinwände für die Dauer der Ausstellung recht ungeschützt vor Vandalen oder Schmierfinken im öffentlichen Raum stehen, macht Sven Hirschler keine Sorgen. "Der Hauptbahnhof ist zurzeit einer der sichersten Orte in Frankfurt."

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Fotografin Jana Kay bei der Ausstellung.

Die Fotografin hat in dem Auftrag durch den RMV eine besondere Herausforderung gesehen. "Eigentlich bin ich People- und Portrait-Fotografin", sagt die 37-Jährige, die hauptsächlich in Mainz tätig ist. Mit ihrer Kamera ist es ihr gelungen, Menschen, die für gewöhnlich hinter den Kulissen hämmern, schweißen und bohren, in den Fokus zu rücken. "Es ist ein eigenartiges Gefühl, in den Tunnel zu steigen", erinnert sich Kay. "Man weiß, dass man einen Boden betritt, der über lange Zeit von niemandem betreten wurde. Und ein Großteil der Menschen bekommt das ohnehin nie zu Gesicht." Kay freut sich darauf, auch im kommenden Jahr wieder im Untergrund knipsen zu können.

Sechs große Turbinen sorgen in der Zeit der Vollsperrung für ein erträgliches Klima im Tunnel. Bei den Arbeiten fliegen Funken, haufenweise Schotter und Geröll zersetzen die Luft mit einer Wolke aus Staubpartikeln. Die Maßnahmen belasten schon die mittelbar betroffenen Fahrgäste, vor allem aber die Arbeiter unter Tage. Von deren Aufwand und Fleiß kann man sich jetzt im Frankfurter Hauptbahnhof einen Eindruck machen. Und 2018, wenn der letzte Hammer fällt, sind alle glücklich.

Foto-Ausstellung: Die Ausstellung "Ärmel hochkrempeln für Frankfurt Rhein-Main" ist bis zum 7. Oktober im Hauptbahnhof zu sehen.